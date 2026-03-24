In een brief aan aandeelhouders van Exor, een investeringsmaatschappij die minderheidsbelangen heeft in onder meer Stellantis en Ferrari, schrijft Ferrari-voorzitter John Elkann dat het Formule 1-team in 2025 "niet aan de verwachtingen heeft voldaan".

Elkann wil de tegenvallende prestaties van het F1-team van vorig jaar echter ook relativeren. "Ferrari heeft altijd begrepen dat racen net zozeer draait om leren als om winnen", voegt de voorzitter toe. "Ferrari's oprichter, Enzo Ferrari, hield wat hij een 'museum van fouten' noemde bij: een verzameling kapotte onderdelen, ontstaan in de zoektocht naar vooruitgang. Die mentaliteit is vandaag de dag nog steeds essentieel: verantwoordelijkheid nemen en vastberaden zijn om sterker terug te komen."

De eerste races van het seizoen 2026 zijn veelbelovender begonnen voor Ferrari, al kon het in Australië en China nog geen vuist maken tegen Mercedes als het om de zeges gaat. Wel staat de SF-26 bekend om zijn sterke starts, waardoor Charles Leclerc en Lewis Hamilton met name in de openingsfase wel een bedreiging kunnen vormen.

Meer succes in WEC

Aan de andere kant van de medaille zag Elkann hoe Ferrari's Hypercar-team in het World Endurance Championship de coureurs- en constructeurstitel veroverde, evenals de derde zege op rij behaalde in de 24 uur van Le Mans.

"Op sportief vlak bracht 2025 zowel successen als lessen", stelt Elkann. "Ferrari beleefde een buitengewoon jaar in de langeafstandsracerij, met zowel de constructeurstitel als de coureurstitel in het World Endurance Championship, opnieuw een overwinning in Le Mans en winst in de GT3 World Cup in Macau."

Ferrari won de 24 uur van Le Mans drie jaar op rij - telkens met een ander team. Foto door: Marc Fleury

"Deze prestaties, meer dan een halve eeuw na Ferrari's laatste wereldtitel in de endurance, weerspiegelen de uitzonderlijke teamgeest die iedereen verbindt – van monteurs in de pitstraat tot engineers en coureurs – die met gezamenlijke toewijding werken aan één doel", voegt Elkann toe.

"De beslissing om terug te keren naar de langeafstandsracerij werd genomen in de moeilijke periode van isolatie door COVID, wat het des te specialer maakt om deze overwinningen nu weer samen op het circuit te vieren."

"Net zo belangrijk is dat Ferrari, na die beslissing, de honderdste editie van Le Mans wist te winnen – vijftig jaar na de laatste deelname – en vervolgens drie opeenvolgende overwinningen behaalde met drie verschillende rijderscombinaties. Dat onderstreept de eenheid en collectieve kracht van het team", besluit de Ferrari-voorzitter.