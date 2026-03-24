Ferrari-voorzitter ziet 'museum van fouten' als inspiratie voor F1-seizoen 2026

Formule 1
Ferrari-voorzitter ziet 'museum van fouten' als inspiratie voor F1-seizoen 2026

Ook Mercedes met speciale livery naar Japan: verwijzing naar teambaas?

Formule 1
GP van Japan
Ook Mercedes met speciale livery naar Japan: verwijzing naar teambaas?

Pirelli wil minder eenstoppers in F1-seizoen 2026

Formule 1
GP van Japan
Pirelli wil minder eenstoppers in F1-seizoen 2026

Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"

VLN
NLS2
Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"

Mercedes deelt details van ontwikkeling nieuwe GT3-auto

GT
Mercedes deelt details van ontwikkeling nieuwe GT3-auto

Haas F1 onthult speciale Godzilla-livery voor GP van Japan

Formule 1
GP van Japan
Haas F1 onthult speciale Godzilla-livery voor GP van Japan

Analyse: Vier conclusies na de MotoGP Grand Prix van Brazilië

MotoGP
GP van Brazilië
Analyse: Vier conclusies na de MotoGP Grand Prix van Brazilië

Waarom de aprilpauze juist 'een klein nadeel' kan zijn voor Red Bull F1

Formule 1
Waarom de aprilpauze juist 'een klein nadeel' kan zijn voor Red Bull F1
Formule 1

Ferrari-voorzitter ziet 'museum van fouten' als inspiratie voor F1-seizoen 2026

Ferrari-voorzitter John Elkann erkent dat het Formule 1-team "niet aan de verwachtingen voldeed" in 2025, maar prijst tegelijkertijd wel het WEC-team voor de prestaties van vorig jaar.

Laurens Stade Giacomo Rauli
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto door: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

In een brief aan aandeelhouders van Exor, een investeringsmaatschappij die minderheidsbelangen heeft in onder meer Stellantis en Ferrari, schrijft Ferrari-voorzitter John Elkann dat het Formule 1-team in 2025 "niet aan de verwachtingen heeft voldaan".

Elkann wil de tegenvallende prestaties van het F1-team van vorig jaar echter ook relativeren. "Ferrari heeft altijd begrepen dat racen net zozeer draait om leren als om winnen", voegt de voorzitter toe. "Ferrari's oprichter, Enzo Ferrari, hield wat hij een 'museum van fouten' noemde bij: een verzameling kapotte onderdelen, ontstaan in de zoektocht naar vooruitgang. Die mentaliteit is vandaag de dag nog steeds essentieel: verantwoordelijkheid nemen en vastberaden zijn om sterker terug te komen."

Lees meer:

De eerste races van het seizoen 2026 zijn veelbelovender begonnen voor Ferrari, al kon het in Australië en China nog geen vuist maken tegen Mercedes als het om de zeges gaat. Wel staat de SF-26 bekend om zijn sterke starts, waardoor Charles Leclerc en Lewis Hamilton met name in de openingsfase wel een bedreiging kunnen vormen.

Meer succes in WEC

Aan de andere kant van de medaille zag Elkann hoe Ferrari's Hypercar-team in het World Endurance Championship de coureurs- en constructeurstitel veroverde, evenals de derde zege op rij behaalde in de 24 uur van Le Mans.

"Op sportief vlak bracht 2025 zowel successen als lessen", stelt Elkann. "Ferrari beleefde een buitengewoon jaar in de langeafstandsracerij, met zowel de constructeurstitel als de coureurstitel in het World Endurance Championship, opnieuw een overwinning in Le Mans en winst in de GT3 World Cup in Macau."

Ferrari won de 24 uur van Le Mans drie jaar op rij - telkens met een ander team.

Ferrari won de 24 uur van Le Mans drie jaar op rij - telkens met een ander team.

Foto door: Marc Fleury

"Deze prestaties, meer dan een halve eeuw na Ferrari's laatste wereldtitel in de endurance, weerspiegelen de uitzonderlijke teamgeest die iedereen verbindt – van monteurs in de pitstraat tot engineers en coureurs – die met gezamenlijke toewijding werken aan één doel", voegt Elkann toe.

"De beslissing om terug te keren naar de langeafstandsracerij werd genomen in de moeilijke periode van isolatie door COVID, wat het des te specialer maakt om deze overwinningen nu weer samen op het circuit te vieren."

"Net zo belangrijk is dat Ferrari, na die beslissing, de honderdste editie van Le Mans wist te winnen – vijftig jaar na de laatste deelname – en vervolgens drie opeenvolgende overwinningen behaalde met drie verschillende rijderscombinaties. Dat onderstreept de eenheid en collectieve kracht van het team", besluit de Ferrari-voorzitter.

Ferrari-voorzitter ziet 'museum van fouten' als inspiratie voor F1-seizoen 2026

Formule 1
Ferrari-voorzitter ziet 'museum van fouten' als inspiratie voor F1-seizoen 2026

Ook Mercedes met speciale livery naar Japan: verwijzing naar teambaas?

Formule 1
GP van Japan
Ook Mercedes met speciale livery naar Japan: verwijzing naar teambaas?

Pirelli wil minder eenstoppers in F1-seizoen 2026

Formule 1
GP van Japan
Pirelli wil minder eenstoppers in F1-seizoen 2026

Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"

VLN
NLS2
Haase verbaasd na NLS-duel met Verstappen: "Ongekende precisie"
Mercedes deelt details van ontwikkeling nieuwe GT3-auto

GT
GT
Mercedes deelt details van ontwikkeling nieuwe GT3-auto

Haas F1 onthult speciale Godzilla-livery voor GP van Japan

Formule 1
Formule 1
GP van Japan
Haas F1 onthult speciale Godzilla-livery voor GP van Japan

Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"

Uitgelicht
DTM
Uitgelicht
DTM
Interview: Thierry Vermeulen deelt raceplannen voor 2026: "Het is een mooi programma"
Vasseur wil geen aanpassingen F1-startprocedure: "Genoeg is genoeg"

Formule 1
Formule 1
GP van China
Vasseur wil geen aanpassingen F1-startprocedure: "Genoeg is genoeg"

Coulthard: Podium toont aan dat Hamilton nog niet klaar is met F1

Formule 1
Formule 1
GP van China
Coulthard: Podium toont aan dat Hamilton nog niet klaar is met F1

Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Exclusief: Dit verwacht Ferrari-teambaas Vasseur van het F1-seizoen 2026

Geniet van een advertentievrije website

De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
De SuccesFormule: Zo werd Toto Wolff miljardair in de Formule 1

130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Ronald Vording
130R, Pouhon, Eau Rouge: Maken iconische F1-bochten nog het verschil?

Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Mike Mulder
Dit zijn de race-engineers van de Formule 1-coureurs in 2026

Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

Uitgelicht
Formule 1
Uitgelicht
Formule 1
Door Erwin Jaeggi
Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is
