Ferrari pakt voorvleugel flink aan voor Grand Prix van Oostenrijk

Ferrari testte de wijzigingen eerder deze week tijdens een filmdag op Fiorano, waar de Formule 1-auto samen met de winnende Le Mans-hypercar in actie kwam. Dit was een slimme zet van de Scuderia. Door het sprintweekend is er slechts een training in Oostenrijk. Op het eigen testcircuit mocht in het kader van een filmdag honderd kilometer gereden worden, maar wel op speciale Pirelli-banden.

Het Italiaanse team komt met behoorlijk wat aanpassingen op de proppen, maar zijn met name gericht op het buitenste gedeelte van de voorvleugel en de endplates, zodat de wake van de voorbanden anders kan worden opgevangen. Dit heeft ook het voordeel dat de lucht stroomafwaarts beter wordt voor de aanpassingen die Ferrari tijdens het Spaanse Grand Prix-weekend introduceerde. Daar kwam de renstal met een aangepaste vloer en gewijzigde sidepods.

Ferrari SF-23 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

De veranderingen voor het F1-weekend in Oostenrijk omvatten een geheel nieuwe aanpak met betrekking tot de endplate. Aan de voorzijde is het profiel ronder, terwijl het hele oppervlak nu meer naar buiten buigt vanaf de middellijn (zie foto hierboven). De ruimte tussen elke flap en het gedeelte bij de endplate is vergroot, terwijl de uitsparing in het onderste gedeelte bij de endplate is aangepast, omdat er een canard (klein flapje) aan de bovenzijde is bijgekomen.

Dit is vergelijkbaar met wat we eerder dit seizoen zagen bij Red Bull, Mercedes en Haas. De rand aan de buitenzijde van de endplate (de diveplane) is volledig herzien, waarbij de S-vorm is vervangen door een meer simplistische kromming. De nieuwe vormgeving leidt er ook toe dat het onderste gedeelte van de diveplane verder bij de onderkant van de endplate vandaan zit. Er zijn ook wijzigingen aan de flaps doorgevoerd, waarbij het bovenste gedeelte is aangepakt en er een Gurney-flap aan de buitenzijde van de achterrand zit van de bovenste flap.

Ferrari SF-23 technisch detail Foto door: Giorgio Piola

Er is ook een subtiele wijziging aangebracht aan de neus, waarbij het vanity panel nu iets onder de voorrand van het tweede element van de voorvleugel valt, in plaats van er direct op te worden gemonteerd, waardoor ook de vorm van de neustip is veranderd.