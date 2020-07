Ferrari stelde herintrede klantenauto’s voor om kosten te drukken

In de lente sprak de F1 over het nemen van maatregelen om de hele grid te steunen, omdat verwacht werd dat de coronavirus-pandemie een forse impact zou hebben op de inkomsten van de teams. Uiteindelijk werd besloten om in 2021 verder te rijden met de huidige auto’s om de ontwikkelingskosten te drukken. De nieuwe reglementen werden daardoor uitgesteld tot 2022, terwijl het budgetplafond voor 2021 verlaagd werd tot 145 miljoen dollar. Tijdens de gesprekken kwam ook de mogelijke terugkeer van klantenauto’s, die sinds 2008 verboden zijn, ter sprake.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft onthuld dat hij degene was die het idee in de groep gooide. Hij hoopte op een soortgelijke structuur als de satellietteams in de MotoGP. “Als Ferrari hebben we tijdens de gesprekken over de toekomst in de COVID-periode een voorstel gebracht om klantenauto’s van de grote teams te overwegen, zoals we dat ook in de MotoGP hebben”, zei Binotto. “Dat voorstel werd verworpen door alle teams, de F1 en de FIA en dat begrijpen wij volledig. Ik denk dat het een besluit is wat wij gezamenlijk genomen hebben.”

'Teams moeten onafhankelijk zijn'

In de afgelopen weken staan klantenauto’s weer in het middenpunt van de belangstelling vanwege het protest dat Renault indiende tegen Racing Point. De RP20 heeft namelijk de nodige gelijkenissen met de Mercedes W10, de kampioensauto van vorig seizoen. Renault benadrukt dat het protest cruciaal is om te bepalen hoe de opzet van het team van de toekomst eruit ziet. Tegelijkertijd wil McLaren duidelijkheid over de zorgen dat de sport in de toekomst een ‘kopieerkampioenschap’ wordt.

Gevraagd door Motorsport.com naar hoe Ferrari tegen de zaak aankijkt, zei Binotto dat het belangrijk is dat alle teams onafhankelijk blijven. “Alle teams moeten onafhankelijk zijn. Ze zouden in staat moeten zijn om hun eigen ontwikkelingen door te voeren”, zei de Italiaan. “Ik denk dat ze met het nieuwe Concorde Agreement nu de middelen hebben, en de reglementen zijn voldoende duidelijk om dat te doen. Het zou geweldig zijn om tien teams met tien verschillende auto’s op de grid te hebben.”

Met medewerking van Luke Smith