Haas heeft tijdens de Grand Prix van China een eigen versie geïntroduceerd van Ferrari's Flick Tail Mode (FTM), een aerodynamische oplossing die gebruikmaakt van hete uitlaatgassen

Het systeem is gemonteerd op de vervormbare achterstructuur vóór de centrale uitlaat en werd ontwikkeld door de technici onder leiding van Andrea De Zordo. Het Amerikaanse team kon deze oplossing snel overnemen omdat het de krachtbron, versnellingsbak en achterwielophanging van Ferrari gebruikt.

Daardoor kan Haas profiteren van de interpretatie van het reglement die Ferrari eerder ontdekte. De 2026-regels staan namelijk een aerodynamisch element toe op de vervormbare achterstructuur, zolang de overhang ten opzichte van de achteras niet groter is dan 60 millimeter.

Ferrari ontwierp de achterkant van de SF-26 specifiek om die ruimte te benutten, onder meer door de uitgang van het differentieel en de aandrijfas verder naar achteren in de versnellingsbak te plaatsen. Hierdoor kan het FTM-systeem binnen de reglementaire limiet blijven.

Vlak achter de uitlaat heeft Ferrari een vleugel geplaatst, wat moet zorgen voor een betere efficiëntie. Haas volgde dat voorbeeld in China.

Haas presenteerde in Shanghai een eigen variant van het concept. Het bovenste deel van de achterstructuur rond de uitlaat is voorzien van een metalen bekleding met een halve omlijsting en twee kleine vleugelprofielen die de hete luchtstromen omhoog sturen. Daarmee moet de efficiëntie van zowel de achtervleugel als de diffuser worden verbeterd.

De versie op de VF-26 is nog een eerste uitvoering, maar in Maranello zou de oplossing al positieve resultaten hebben opgeleverd. Ferrari en Haas hopen daarmee voorlopig een voordeel te hebben dat andere teams moeilijk kunnen kopiëren.

Cadillac, het andere Ferrari-klantenteam, kan het systeem niet gebruiken. Hoewel het team de 067/6-krachtbron gebruikt, beschikt het niet over de Ferrari-versnellingsbak die speciaal is ontworpen om het FTM-concept mogelijk te maken.