Charles Leclerc won eind mei zijn thuisrace in Monaco, maar op basis van de daaropvolgende races lijkt Ferrari momenteel het vierde team achter McLaren, Red Bull en Mercedes. In de tweede vrije training voor de Grand Prix van België eindigden Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz als respectievelijk vierde en vijfde, waarmee zij onder meer George Russell, Sergio Pérez en Lewis Hamilton achter zich hielden. Het verschil met snelste man Lando Norris bedroeg nog wel meer dan een halve seconde.

“Het was eerlijk gezegd een moeilijke dag om te doorgronden, met veel verschillen onder verschillende omstandigheden en ook met verschillende bandencompounds”, reageerde Leclerc na de eerste trainingsdag op het circuit van Spa-Francorchamps. “Iedereen reed met een ander plan. Met deze generatie auto’s is het al een paar jaar zo dat het grotere plaatje na de vrijdag lastig te begrijpen is, maar nu is dat nog meer het geval.”

Op de vraag waar Ferrari in zijn ogen vooral tekortkomt ten opzichte van de concurrentie, antwoordde Leclerc: “Helaas worstelen we, vooral in vergelijking met McLaren, overal wel een beetje. We hebben geen magische oplossing voor zaterdag, maar we doen ons best. Het is de laatste race voor de zomerstop, dus hopelijk kunnen we positief afsluiten.”

Sainz over nieuw asfalt: “Hoofdpijndossier”

Na de tweede vrije training had Sainz het vooral over de nieuwe asfaltlaag van de omloop in de Belgische Ardennen. “Het is een heel ander Spa dan we gewend waren”, vertelde de Spanjaard. “Het nieuwe asfalt biedt veel meer grip, maar er zijn nog veel dingen te leren over deze nieuwe asfaltlaag. Met de banden hebben we meer last van graining, dat maakt de slijtage ingewikkelder en ook minder controleerbaar. Het zal de F1-teams en coureurs hoofdpijn bezorgen.”

Dat laatste geldt wellicht ook voor het weer, aangezien er voor de kwalificatie regen wordt voorspeld maar het een droge race belooft te worden. “Maar vrijdag zou het ook de hele dag gaan regenen, terwijl dat niet is gebeurd”, counterde Sainz. “Het weer is hier altijd onvoorspelbaar, we moeten ons gewoon aanpassen aan wat we krijgen.”

Het vinden van een goede balans tussen nat en droog wordt belangrijk, vulde Leclerc aan: “We moeten proberen het juiste compromis te vinden, tussen waarschijnlijk een natte zaterdag en een droge zondag. We kijken ernaar en hebben nog veel besprekingen voor ons. Hopelijk kunnen we het beste compromis vinden voor zaterdag en zondag”, besloot Leclerc.

