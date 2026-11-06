Opinie

Formule 1 GP van Brazilië

Ferrari voor cruciaal overleg in Brazilië over spanning tussen Hamilton en Leclerc

De spanningen die tijdens de Grand Prix van Mexico naar voren kwamen, zijn nog niet geluwd en er staat een ophelderingsgesprek gepland tussen Lewis Hamilton, Charles Leclerc en teambaas Fred Vasseur. Een belangrijke bijeenkomst, niet alleen voor het einde van het seizoen, maar vooral met het oog op 2027

Roberto Chinchero

Gepubliceerd: 6 nov 2026, 11:33

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Ferrari kwam op Interlagos aan met een probleem dat tot slechts enkele weken geleden in precies deze vorm moeilijk voorstelbaar zou zijn geweest. Na een lang seizoen waarin het team op zoek was naar competitiviteit, lijkt het eindelijk veel van de antwoorden te hebben gevonden die ontbraken bij de SF-26 voor de Formule 1.

De resultaten van de laatste paar Grands Prix bevestigen die vooruitgang, maar net nu de Scuderia weer in staat is om voor zeges te vechten, is er een delicate kwestie ontstaan: de relatie tussen Lewis Hamilton en Charles Leclerc op de baan.

Wat er in de openingsbochten van de Grand Prix van Mexico gebeurde, blijft het gesprek domineren. Het pijnpunt tussen de twee Ferrari-coureurs bracht een zondag in gevaar die voor het team een heel ander resultaat had kunnen opleveren en, belangrijker nog, legde een spanning bloot die na de race niet lijkt te zijn verdwenen.

In gesprek met de media op Interlagos herhaalde Hamilton gisteren het standpunt dat hij zondagavond in Mexico-Stad had uitgesproken. Er was geen sprake van terugkrabbelen en ook geen poging om te bagatelliseren wat er was gebeurd. Het is een teken dat de kwestie onopgelost blijft.

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Sinds Mexico is er geen gelegenheid geweest voor de twee coureurs en teambaas Fred Vasseur om samen om de tafel te gaan zitten. Vasseur keerde terug naar Maranello, terwijl Leclerc bij zijn familie ging zijn in aanloop naar de geboorte van zijn kind met zijn vrouw Alexandra. Het gesprek is daarom uitgesteld tot vandaag, wanneer de Monegask in de paddock van Interlagos arriveert.

Het wordt een belangrijk overleg. Niet zozeer om vast te stellen wie er in Mexico gelijk of ongelijk had, maar om een principe vast te leggen dat beide coureurs moeten respecteren: wanneer een Ferrari in een positie verkeert om te winnen, mogen de belangen van het team niet in gevaar worden gebracht door een intern gevecht.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Maar waarom hebben twee coureurs die niet langer in de strijd zijn om het wereldkampioenschap zo'n hoog spanningsniveau bereikt? Het antwoord is niet eenvoudig en brengt onvermijdelijk een zekere mate van speculatie met zich mee. Hamilton heeft een groot deel van zijn carrière in een zeer specifieke positie doorgebracht. Na het afscheid van Nico Rosberg eind 2016 genoot de Britse coureur vele jaren bij Mercedes van een team dat om hem heen was gebouwd. Het was een situatie waarin zijn positie nooit echt ter discussie stond.

Zijn overstap naar Ferrari bracht hem in een heel andere omgeving. Hamilton kwam naast een teamgenoot terecht die niet alleen de organisatie door en door kent, maar door de jaren heen ook een zeer sterke relatie met de Scuderia heeft opgebouwd. Voor een coureur die gewend is binnen zijn team het referentiepunt te zijn, kan het delen van die rol een onbekende ervaring zijn.

Aan de andere kant staat Leclerc, die sinds 2019 de kleuren van Ferrari draagt. De Monegask heeft moeilijke seizoenen doorstaan, de technische beperkingen van auto's die vaak niet aan de verwachtingen voldeden geaccepteerd, en is een van de hoekstenen van het team gebleven. Het is begrijpelijk dat hij nu vindt dat hij een positie heeft verdiend die hij niet van plan is op te geven, zelfs niet tegenover een zevenvoudig wereldkampioen.

Dit zijn twee verschillende routes, twee sterke persoonlijkheden en twee coureurs met meer dan genoeg motivatie om geen terrein prijs te geven. Er hoeft niet per se een wereldkampioenschap op het spel te staan om een rivaliteit aan te wakkeren. Soms is het juist het ontbreken van een direct gezamenlijk doel dat het moeilijker maakt om een balans te vinden.

De paradox is dat deze situatie juist is ontstaan nu Ferrari veel van de problemen lijkt te hebben overwonnen die het seizoen hebben gehinderd. In de laatste drie races heeft de Scuderia meer punten gescoord dan enig ander team in het constructeurskampioenschap, wat een aanzienlijke ommekeer markeert ten opzichte van het eerste deel van de campagne.

De SF-26 is opnieuw een auto geworden waarmee Hamilton en Leclerc kunnen mikken op polepositions en overwinningen. Toch moet het team juist op dit moment omgaan met het risico dat een intern gevecht het gezamenlijke resultaat in gevaar kan brengen. Wat er in Mexico gebeurde, liet zien hoe dun de scheidslijn kan zijn tussen een rivaliteit die de prestaties helpt opstuwen en een rivaliteit die een mogelijke zege, of zelfs een 1-2, kan veranderen in een gemiste kans, die uiteindelijk de tweede en vierde plaats werd.

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

De rol van Vasseur

De Franse teambaas staat voor een van de meest delicate uitdagingen van zijn termijn. Tot nu toe heeft hij consequent de vrijheid van zijn coureurs verdedigd om op de baan tegen elkaar te racen, in de overtuiging dat twee kampioenen zonder buitensporige beperkingen met elkaar moeten kunnen strijden. Het is een filosofie die logisch is, maar die één fundamentele voorwaarde vereist: beide coureurs moeten begrijpen en respecteren waar het punt ligt waarop individuele rivaliteit schadelijk wordt voor het team.

Dat is precies wat het overleg van vandaag op Interlagos moet behandelen. Hamilton heeft al duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is zijn interpretatie van de gebeurtenissen te veranderen. Het standpunt van Leclerc moet nog worden gehoord, aangezien hij ontbrak bij de mediaverplichtingen van gisteren. De taak van Vasseur is om naar beide coureurs te luisteren en bovenal regels vast te stellen die geen ruimte laten voor interpretatie.

Om dat te bereiken moet de teambaas echter de volledige steun hebben van de leiding van Ferrari. Het gaat er niet simpelweg om hem de steun te geven die hij nodig heeft om beslissingen te nemen, zelfs impopulaire, maar om ervoor te zorgen dat er één stem is in de omgang met de coureurs – een stem die door iedereen wordt erkend als de hoogste autoriteit.

Dit is een fundamenteel principe bij het leiden van een team, zeker een team met coureurs van het kaliber van Hamilton en Leclerc. Als er instructies van verschillende mensen komen, of als er zelfs maar de mogelijkheid bestaat om elders bevestiging en steun te zoeken, loopt de autoriteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het leiden van het team onvermijdelijk het risico te worden ondermijnd. De leiding van Ferrari moet Vasseur steunen, maar, belangrijker nog, zij moet hem – en hem alleen – toestaan om het standpunt van het team tegenover de coureurs te vertegenwoordigen. Dat is de enige manier om beslissingen volledig gezag te geven en ervoor te zorgen dat ze worden gerespecteerd.

Het managen van twee coureurs van dit kaliber mag niet worden beïnvloed door het gewicht van hun respectieve reputaties of door de mogelijke externe gevolgen van een beslissing. Als het doel is om Ferrari terug te brengen naar een positie waarin het consequent om wereldkampioenschappen kan vechten, moeten de behoeften van het team voorrang krijgen boven elke individuele ambitie. Dat betekent niet noodzakelijk dat er vooraf vastgelegde coureurshiërarchieën worden ingevoerd. Het betekent eerder dat ervoor wordt gezorgd dat beslissingen die in het belang van de Scuderia worden genomen, door beide coureurs zonder uitzondering worden erkend en gerespecteerd.

Er is één laatste aspect dat het overleg op Interlagos nog belangrijker maakt. Het seizoen 2026 gaat nu zijn slotfase in, maar Ferrari werkt al toe naar het kampioenschap van volgend jaar, met de ambitie om bij de seizoensopener in een positie te verkeren om voor de grootste prijzen te vechten.

Lewis Hamilton, Ferrari, Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Dat vooruitzicht vereist niet alleen een competitieve auto, maar ook een harmonieuze omgeving en een organisatie waarin iedereen zijn rol begrijpt. Een mogelijk gevecht om het wereldkampioenschap zou het managen van een rivaliteit onvermijdelijk nog moeilijker maken – een rivaliteit die al tekenen van spanning heeft getoond, ondanks dat er dit seizoen geen titel op het spel staat.

Om die reden zal het overleg tussen Vasseur, Hamilton en Leclerc meer gaan over dan simpelweg de plooien gladstrijken over wat er in Mexico is gebeurd. Het kan het moment markeren waarop Ferrari de basisregels vastlegt voor hoe zijn coureurs in de toekomst zullen samenwerken.

De SF-26 lijkt eindelijk de weg naar competitiviteit te hebben teruggevonden. Nu is het aan het team om ervoor te zorgen dat, wanneer de kans om te winnen zich voordoet, zijn eigen coureurs niet opnieuw in een gemiste kans veranderen.

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