Norris: Ferrari heeft beste auto in F1, bochtensnelheid ‘ongelooflijk’

Na de Grand Prix van Australië is het algemene beeld dat Mercedes voorlopig de maatstaf is. Toch meent Lando Norris dat Ferrari over het beste chassis beschikt.

De openingsrace van het seizoen in Melbourne bevestigde grotendeels de rangorde die na de testdagen verwacht werd, met Mercedes als de te kloppen ploeg en Ferrari als belangrijkste uitdager. Het verschil in snelheid leek in de kwalificatie groter dan in de race, al wist de Italiaanse renstal op zondag niet alle kansen te benutten.

Hoewel alle eventuele conclusies komend weekend in China nog bevestigd moeten worden, heeft de start van de race in Melbourne in elk geval aangetoond dat Mercedes niet onverslaanbaar is, mits een snelle auto bij de start de leiding weet te pakken.

Hoewel de tweede helft van de race grotendeels in het voordeel van Mercedes was, werd de doorslag vooral gegeven door een strategische blunder van het Italiaanse team, tijdens de Virtual Safety Car. Daarvoor reden de vier koplopers nog dicht bij elkaar en slaagde George Russell er tijdens hun duel geen enkele keer in om Charles Leclerc in te halen.

Ferrari heeft, zoals we duidelijk kunnen zien, de beste auto. De snelheid in de bochten is ongelooflijk.

"We liggen duidelijk nog ver achter"

Lando Norris finishte op 51 seconden van winnaar Russell en 35 seconden achter de Ferrari's, maar gaf ondanks zijn afstand tot de strijd tussen Ferrari en Mercedes wel een interessante interpretatie van de onderlinge krachtsverhoudingen.

"We liggen duidelijk nog ver achter", zei hij tegen Sky Sports. "Maar dat geldt waarschijnlijk nog meer voor de auto dan voor de motor. Vandaag heeft laten zien dat we nog ver, heel ver, verwijderd zijn en dat er nog veel werk aan de winkel is. Dat is niet iets dat van de ene op de andere dag gaat gebeuren, of in een week of twee."

"Ik weet niet wat het verschil was, zo'n 50 seconden? Bijna een ronde achterstand. Niet helemaal, maar zeker vijf à zes tienden per ronde. Dat komt deels gewoon door een goed begrip van de power unit, maar ook deels doordat ze simpelweg een betere auto hebben."

"Ik denk dat Ferrari, afgaande op wat we kunnen zien, duidelijk de beste auto heeft. Hun snelheid in de bochten is ongelooflijk." Met die verwijzing naar de 'auto' doelt Norris waarschijnlijk op het chassis. Volgens de regerend wereldkampioen beschikt de Ferrari SF-26 momenteel over het sterkste pakket op dat vlak.

"Op dit moment hebben we geen enkele kans om met hen te concurreren", vervolgde hij. "We moeten keihard werken om zoveel mogelijk te begrijpen en te leren in dit deel van het seizoen, want dat bepaalt hoe de rest van het jaar eruit gaat zien."

Hoewel Norris als vijfde eindigde en een aanvallende Max Verstappen achter zich wist te houden – ondanks dat de Nederlander op minder versleten banden reed – denkt hij dat ook Red Bull momenteel een betere auto heeft dan McLaren.

"Het was duidelijk dat de Red Bull veel sneller was, want Max startte helemaal achteraan en kwam ons nog bijna voorbij", aldus Norris. "Qua race pace was dit dus niet onze beste wedstrijd."