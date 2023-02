Ferrari’s zoektocht naar een eerste wereldtitel sinds 2008 werd in 2022 om zeep geholpen door vele betrouwbaarheidsproblemen en slechte strategische beslissingen tijdens de race. Menig Ferrari-fan was vooral gefrustreerd door het laatstgenoemde aspect. Het Italiaanse team liet op dat gebied veelvuldig steken vallen, bijvoorbeeld tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Na een late safety car werd Leclerc vanaf leidende positie buitengehouden, waardoor hij de race af moest maken op gebruikte, harde banden. Met de concurrentie op versere banden was de Monegask een makkelijke prooi, waardoor hij de race afsloot op een vierde plek. Hongarije en Monaco waren andere goede voorbeelden waar de strategie de Scuderia veel punten kostte.

In januari heeft de nieuwe teambaas Fred Vasseur aangegeven dat de strategische werkwijze niet helemaal op de schop gaat. De Fransman vertelde dat de foute keuzes te maken hadden met dieper gelegen oorzaken, en dat de schuld niet aan een enkel individu toegewezen kon worden. Vasseur heeft echter toch bekendgemaakt dat er toch enkele ‘kleine aanpassingen’ op dit gebied zullen plaatsvinden. “Mensen thuis zien echter maar het topje van de ijsberg”, legt de Franse teambaas uit. “Het is niet één iemand die op een knop drukt. Ook software en mensen op de fabriek zijn ervoor verantwoordelijk, net als de mensen aan de pitmuur. Het hangt allemaal met elkaar samen, in plaats van dat slechts één individu ervoor verantwoordelijk is.”

Ferrari begon uitermate sterk aan het vorige seizoen, maar de status als absolute titelfavoriet waren ze alweer snel verloren. De race in Oostenrijk, die al enkele weken voor de zomerstop plaatsvond, was de laatste gewonnen race van het Italiaanse merk. Ferrari’s racing director Laurent Mekies vertelt dat zijn team een ‘hele, hele uitgebreide analyse’ heeft gedaan over het voorgaande seizoen. “We hebben gekeken naar waar het aan ontbrak, want het heeft geen zin om dit te verbergen. Sommige dingen moesten we op de harde manier leren, waardoor we een soort 360-graden beoordeling hebben gedaan. Voor ons betekent dit dat we proberen onze mensen het best mogelijke platform te geven waar men dingen kan uitspreken. We hebben onze processen en werkwijzen herzien, zodat iedereen zich als individu en als collectief kan uiten”, aldus Mekies.