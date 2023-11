Het verschil tussen Ferrari en Mercedes bedraagt met alleen nog de Grand Prix van Abu Dhabi te gaan slechts vier punten. Dat mag opmerkelijk genoemd worden, aangezien dat verschil na Zandvoort nog 54 punten bedroeg in het voordeel van Mercedes. Dat verschil werd met de race kleiner en na de Grand Prix van Las Vegas is dat dus tot deze minimale marge geslonken. Waar Mercedes dus aardig zeker van zijn zaken leek, moet het in Abu Dhabi flink aan de bak om die tweede plaats vast te houden, weet teambaas Toto Wolff ook.

"We hadden snelheid, maar niet het resultaat", zegt Wolff na afloop van de race in Las Vegas in gesprek met Sky Sports, doelend op Lewis Hamiltons race. "We hebben wat pace gezien. Hopelijk kunnen we terugslaan en solide podiumplaatsen pakken", blikt hij positief vooruit op de laatste race van het seizoen. Die tweede plaats levert het team meer geld op, maar vanwege het reglement resulteert dat wel weer in minder windtunneltijd om zo de lager geklasseerde teams de kans te geven om in de buurt te komen van het leidende team.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft ondanks de achterstand een goed gevoel bij het ingaan van het laatste raceweekend van 2023. "Als je nagaat dat we een aantal races geleden nog zestig punten achter stonden, bevinden we ons op een goed pad", stelt Vasseur. Toch wil de Fransman niet te hard van stapel lopen. "Abu Dhabi zal een ander verhaal worden. Vier punten is niets, of heel veel. We waren in staat om op Monza, in Singapore en in Mexico te presteren, net als dit weekend. Op verschillende banen onder verschillende weersomstandigheden, verschillende bandencompounds... we kunnen gemotiveerder zijn voor Abu Dhabi. Wij hebben het momentum, laten we zien wat er gaat gebeuren."

Gezien de vorm van de afgelopen races lijkt Ferrari goede kaarten in handen te hebben om Mercedes te verslaan, al kan in Abu Dhabi ook al het bonuspunt voor de snelste raceronde het verschil maken. Mercedes staat op 392 punten, Ferrari heeft er 388. Geen enkel ander team vormt een bedreiging voor hen, aangezien McLaren en Aston Martin hun eigen strijd moeten beslissen om de vierde plaats bij de constructeurs. McLaren heeft daarin een voorsprong van elf punten te verdedigen.