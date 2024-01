Ferrari voegt Bearman toe aan lijst reservecoureurs voor 2024

De renstal uit Italië kiest met Oliver Bearman voor extra zekerheid, omdat de vaste reserves Antonio Giovinazzi en Robert Shwartzman beiden worden ingezet in het World Endurance Championship Hypercar-programma van Ferrari en dus niet altijd beschikbaar zijn tijdens Formule 1-weekends.

De 18-jarige Brit Bearman rijdt dit jaar zijn tweede seizoen in de Formule 2 bij Prema en is in die rol vaak aanwezig in de paddock. Vorig jaar testte hij al eens op Fiorano in een SF-21, de laatste wagen van Ferrari uit de vorige generatie. Daarna kwam hij met het nieuwste materiaal in actie tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Mexico voor Haas en in Abu Dhabi voor Ferrari tijdens de testdagen voor jonge coureurs.

Blijkbaar wist Bearman in die beide optredens de verantwoordelijken bij Ferrari te overtuigen hem dit jaar toe te voegen aan de lijst van reserverijders. Ook krijgt hij waarschijnlijk tijd in de auto’s van Ferrari en Haas tijdens enkele vrije trainingen.

Foto door: Ferrari Arthur Leclerc, Ollie Bearman, Ferrari

Arthur Leclerc, het jongere broertje van Ferrari-coureur Charles, wordt ontwikkelingsrijder in Maranello, ondanks dat hij de Ferrari Driver Academy heeft verlaten. Leclerc maakt volgende week in Barcelona voor het eerst kennis met de F1-75 uit 2022. Ferrari is in Spanje voor een driedaagse bandentest van Pirelli, van 29 tot en met 31 januari.

Op de eerste twee dagen rijden coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz in de SF-23 van vorig jaar. Het team rijdt parallel aan dat programma dus ook met de auto van 2022. Op de eerste dag wordt die auto bestuurd door de jongere Leclerc. Op dag twee doen delen zijn broe en Sainz die auto en Bearman komt er op de laatste dag mee in actie.