Carlos Sainz en Charles Leclerc begonnen de race in Mexico-Stad op de eerste startrij, maar het duurde slechts tien seconden voordat Max Verstappen de leiding had overgenomen. Leclercs voorvleugel liep schade op door een naar binnen snijdende Sergio Perez, die op zijn beurt uitviel. De Monegask kon de race voortzetten en reed lange tijd op P2, maar door een strategische keuze tijdens de rode vlag-situatie was hij niet in staat die positie vast te houden. Hoewel de vijfvoudig Grand Prix-winnaar zijn voorvleugel tijdens de onderbreking kon vervangen, bleef hij op de harde band staan. Een groot deel van de concurrentie, waaronder Lewis Hamilton, koos voor een lange laatste stint op de mediumband. Dit was de juiste keuze van Mercedes, aangezien de Brit enkele ronden na de herstart Leclerc al te pakken kreeg en hij daarna het gat kon uitbreiden.

Ferrari-teambaas Vasseur vertelt na afloop van de Mexicaanse Grand Prix dat het er initieel goed uitzag voor Leclerc, ondanks de afgebroken endplate. De harde band was echter de boosdoener voor het team. “We waren drie of vier tienden verwijderd van [de pace van] Max Verstappen. Voor een beschadigde auto denk ik dat dat een hele degelijke stint was. Maar op de hards waren we niet meer in staat om de banden weer aan de praat te krijgen. Het werkte totaal niet.”

Gevraagd of het team ook overwogen heeft om weer terug te gaan naar de mediums, antwoordt de Fransman: “Eerlijk gezegd niet, want we moesten bij de herstart nog iets van 35 rondes afleggen. We hadden niet verwacht dat 35 rondes mogelijk was [op de mediumband]. En ik denk Max ook niet. Waarschijnlijk heeft het bandenmanagement - door het moeten managen van de motor en de remmen – anderen [die op de mediums reden] geholpen. Maar het was zeker ambitieus. De set mediums die we hadden, was immers ook een gebruikte.”

Keuze Ferrari verbaasde Red Bul

Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft dat Ferrari een serieuze dreiging had kunnen zijn, als ze overgestapt waren naar de mediums. Max Verstappen koos, net als beide Ferrari’s, ervoor om de race af te maken op de harde band. “Ik was ervan overtuigd dat ze voor een set mediums zouden gaan, want dat is vanaf de startlijn ongeveer vijf meter voorsprong waard. Ik was erg verbaasd dat ze voor de harde banden kozen. We zagen Hamilton op de mediums gaan, en die zagen er aan het einde nog oké uit.”

Vasseur ontkent gefrustreerd te zijn na de Mexicaanse GP. “Gefrustreerd is niet het goede woord”, legt hij uit. “Als je derde en vierde finisht, kan ik niet zeggen dat het een slechte race was. We hadden een slechte laatste stint, dat is duidelijk. Dat was vandaag het grootste probleem, maar het eerste deel van de race ging erg goed.” Volgens de Franse teambaas heeft Ferrari de smaak juist goed te pakken. “We stonden in vier van de laatste zes races op pole. Het is zeker een stap voorwaarts en we moeten tijdens de race iets consistenter worden.”

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, maken contact bij de start waardoor de Mexicaan uitvalt.

Ferrari koestert geen wrok tegen Perez

Kort gaat de Ferrari-kopman in op het incident met Sergio Perez. “Ik denk dat het probleem is dat wanneer je je in bocht één in deze situatie bevindt en je hebt drie coureurs die op dezelfde lijn zitten, denk ik dat je bijna altijd dezelfde uitkomst hebt. Ze vroegen me of we in een sandwich zaten, en ik vertelde ze dat het voor ons meer een panini was!”, grapt de Fransman. “Je kunt het Checo niet kwalijk nemen dat hij probeert in te sturen, en je kunt van Max niet verwachten dat hij op de kerb gaat rijden. Charles zat midden in het gedrang.”