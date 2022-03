Ferrari verwacht grote upgrade voor Mercedes bij F1-test Bahrein

De start van het nieuwe Formule 1-seizoen verliep bemoedigend voor Ferrari. Tijdens de test op het Circuit de Barcelona-Catalunya was de renstal de productiefste van allemaal en ook de rondetijden van Charles Leclerc en Carlos Sainz Jr. waren goed te noemen. Het leidde bij Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton tot de conclusie dat Ferrari er goed voor lijkt te staan. Zo verklaarde Hamilton dat Ferrari qua ontwikkeling mogelijk “enkele maanden voorsprong” heeft op de rest van de teams, doordat ze de focus vorig jaar heel vroeg naar de auto voor 2022 verlegden.

Mattia Binotto is daar niet van overtuigd. De teambaas van Ferrari voorziet dat Mercedes een grote upgrade voor de W13 meeneemt naar Bahrein. “Ik weet vrij zeker dat Mercedes zo’n twee tot drie maanden voorsprong op ons heeft tegen de tijd dat wij in Bahrein zijn. Ik denk dus dat het momenteel heel lastig is om de prestaties en de relatieve competitiviteit van de teams te beoordelen”, zegt Binotto over de teksten van Hamilton. “Het is echter belangrijk dat wij data hebben verzameld en ik denk dat we tevreden kunnen zijn met het aantal gereden ronden. De verzamelde data worden in Maranello geanalyseerd. Ik heb gehoord dat er geruchten zijn dat onze concurrenten grote updates en upgrades mee gaan nemen. Ik maak me denk ik dus meer zorgen over ons dan Hamilton doet.”

Te vroeg voor oordeel over competitiviteit

Het laatste succes van Ferrari dateert alweer van de Grand Prix van Singapore in 2019. Daarna volgde een diep dal in 2020, waarna het team zich vorig seizoen knap herstelde met de derde plaats bij de constructeurs. Dat deed de Scuderia zonder de SF21 lang door te ontwikkelen. De laatste grote upgrade werd tijdens de Britse Grand Prix geïntroduceerd, daarna gingen de focus en de middelen naar 2022. Het zorgt bij velen voor hoop dat Ferrari dit jaar terug kan keren aan de top en Binotto deelt dat sentiment.

“Veel fans verwachten veel van ons als team – wij zijn ook fans, dus wij verwachten ook veel. Tot dusver gedraagt de auto zich goed en zonder grote problemen. Dat is de oefening die we goed hebben uitgevoerd”, aldus Binotto, die de kracht van teams als Mercedes en Red Bull ook niet wil onderschatten. “We moeten niet vergeten dat we aan het eind van afgelopen seizoen minstens een seconde per ronde achter de beste teams zaten, dus zij zullen ook sterk zijn. Wij geloven dat het mogelijk is om in 2022 weer competitief te zijn, maar het is nog te vroeg om dat te beoordelen.”