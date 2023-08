Ferrari had al geen hoge verwachtingen van de Grand Prix van Zandvoort, maar dat het team met een vijfde plek voor Carlos Sainz en een uitvalbeurt van Charles Leclerc het circuit zou verlaten was misschien wel erger dan gedacht. De resultaten pasten echter wel bij het gevoel wat beide coureurs het hele weekend hadden, want vanaf het eerste moment hadden ze 'geen idee' hoe de auto zich zou gedragen. Het resulteerde onder andere in een crash voor Leclerc in de kwalificatie en beide rijders hadden het tijdens de race erg zwaar.

Het moet voor de coureurs een opluchting zijn geweest om te horen dat Ferrari voor 2024 met een compleet nieuw concept op de proppen komt. De ingenieurs bij de Italiaanse renstal hebben geluisterd naar de coureurs die niet tevreden zijn met het gedrag van de SF-23. Voor Sainz is dit het moment dat het team zich bij deze auto moet neerleggen en dat het doel maximaliseren moet zijn. "Begrijp me niet verkeerd, we moeten heel goed begrijpen waar de problemen vandaan komen, maar we hebben weinig marge om de auto aan te passen nu hij gebouwd is. De auto is ook bijna uitontwikkeld", vertelt de Spanjaard aan Sky Sports. "We weten wat we volgend jaar anders moeten doen, maar dit jaar zullen we op winderige en high-downforce circuits - zoals Zandvoort - langzaam zijn." In de race door de Noord-Hollandse duinen zag het tempo van Sainz er toch helemaal niet verkeerd uit. "We vochten met auto's die het hele weekend veel sneller waren", vertelt de Madrileen. "Het was de hele race vechten en goede keuzes maken. Onze pace was niet in de buurt [van een vijfde plek]. We hebben dus een goede race afgeleverd. Ik ben blij met het resultaat, maar niet met hoeveel moeite ik had en hoe moeilijk het was voor ons."

Hoge verwachtingen Monza

Voor de Grand Prix van Italië is men bij Ferrari hoopvoller. Sainz verwacht zelfs voor de Tifosi op Monza weer naar het podium te kunnen: "In Spa waren we veel sneller [dan in Zandvoort] en ik denk eerlijk gezegd dat we op low-downforce circuits veel beter zijn. Daar moeten we op onze normale positie eindigen." Ook teambaas Frederic Vasseur ziet kansen: "Ieder weekend kunnen we verwachten - naast dat Verstappen op P1 is - is dat de volgorde van P2 tot en met P12 helemaal anders is. Op Spa hadden we een goede vorm, [Zandvoort] was zwaarder voor ons, het potentieel groter was dan ons resultaat. We beginnen elk weekend vanaf nul en weten niet waar we staan. Met hoe de sport nu in elkaar steekt, is elk detail - coureursmanagement, bandenmanagement enzovoort - belangrijk in het resultaat dat we uit het pakket kunnen halen."