Ferrari: Vertrek Camilleri triest, maar geen impact op korte termijn

Donderdagavond maakte Camilleri bekend met onmiddellijke ingang te vertrekken als CEO van Ferrari. De voorman stapte om persoonlijke redenen op, zo viel in zijn verklaring te lezen. Later is gebleken dat Camilleri, die in zijn leidende functie overigens groot fan van het F1-project is geweest, in de voorbije weken heeft geleden onder het coronavirus. Zijn functie wordt tijdelijk overgenomen voor voorzitter John Elkann.

Verrassend besluit, maar continuïteit voor F1-team blijft

Mekies zegt het plotselinge vertrek van Camilleri te betreuren, maar denkt dat het merk uit Maranello dit wel kan opvangen. "Dit bericht kwam voor ons om te beginnen allemaal als een verrassing. Niemand wist er iets van, maar zo gaat dat wel vaker in dergelijke situaties." De Fransman heeft dan ook begrip voor het besluit. "Jullie hebben ook gezien wat onze CEO heeft gecommuniceerd over de redenen. Het is logisch, aangezien hij zwaar is getroffen door COVID. Dat was niet levensbedreigend, maar hakte er wel in. Ik denk trouwens dat het niet de enige reden is, al blijft dat gokken. Maar als je kijkt in welke fase van zijn carrière hij zit en wat hij allemaal heeft bereikt, dan zet zoiets [als COVID] je gewoon aan het denken over je prioriteiten in het leven."

"Het is wel jammer omdat de steun vanuit de top - met Camilleri, Piero Ferrari, John Elkann en uiteindelijk ook Mattia Binotto - in de voorbije jaren ongelooflijk belangrijk is geweest, zeker in deze crisistijd." Het aftreden van Camilleri is in dat opzicht een behoorlijk gemis, al vreest Mekies zoals gezegd niet meteen voor gevolgen voor het Ferrari F1-team. "Het goede nieuws is dat onze voorzitter John Elkann de functie nu in een interimrol overneemt. Dat is de best mogelijke oplossing om ons stabiliteit en ook continue steun te bieden."

Binotto alweer aan de beterende hand

Waar Camilleri corona heeft gehad, laat Binotto dit weekend eveneens verstek gaan om gezondheidsredenen. Mekies benadrukt echter dat het bij de teambaas niet om COVID-19 gaat. "Hij voelde zich niet echt goed toen we maandag en dinsdag nog samen in Bahrein waren. De dokters hebben hem daarom gevraagd naar Italië te gaan en rust te nemen. Maar dat heeft niets te maken met COVID. Hij voelt zich inmiddels ook alweer beter. Zo heb ik vrijdag zeker tien keer met hem gebeld, dus Mattia is behoorlijk actief", lacht Mekies. "Ondanks dat hij hier niet fysiek aanwezig is, weet ik zeker dat hij ons vanuit Italië zo goed mogelijk zal aansturen."

