Ferrari verrast door 'gedurfde' Red Bull-strategie die Verstappen P2 opleverde in Hongarije

Ferrari teambaas Fred Vasseur gaf toe dat zijn renstal verrast werd door Verstappens stint van 29 ronden op zachte banden, die Red Bull de tweede plaats opleverde in de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1, waarbij teambaas Laurent Mekies zijn team prees voor een "gedurfde" strategische beslissing.

Verstappen stelde de tweede plaats in Boedapest veilig ondanks opnieuw een moeilijk weekend in de Red Bull, terwijl beide Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton van het podium wegzakten achter Kimi Antonelli, niet in staat om de inherente snelheid van de SF-26 te benutten.

Toen Ferrari's beslissing om zowel Leclerc als Hamilton op softs te laten starten hun bij de start geen winst in baanpositie opleverde, leek Ferrari zichzelf klem te hebben gezet. Hamilton kwam al na 13 ronden binnen om over te stappen op de harde banden, waarop Ferrari niet bijzonder snel bleek te zijn, waarna Leclerc drie ronden later volgde.

Hamiltons stop lokte een reactie uit van Verstappen, die niet kon voorkomen dat hij werd undercut, maar een fraaie inhaalactie in bocht 1 herstelde de oorspronkelijke volgorde voor de Red Bull coureur. Maar het matige tempo op hards bracht de zevenvoudig wereldkampioen ertoe om al na 17 ronden opnieuw binnen te komen, waarmee een driestopper werd opgezet - met Leclerc die in ronde 36 hetzelfde deed. Belangrijk was echter dat beide Ferrari's opnieuw op een set harde banden werden gezet, dus er was enige verbazing toen Verstappens tweede pitstop in ronde 41 van 70 een overstap naar gebruikte softs was.

Die verbazing bij Ferrari werd ook gedeeld door de Nederlander zelf. "Is er enig bewijs om me heen dat deze soft het volhoudt?," vroeg hij aan zijn race-engineer.

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Toen de gestrande McLaren van Oscar Piastri daarom in ronde 56 een virtual safety car veroorzaakte, nam Ferrari de voor de hand liggende beslissing om hem binnen te halen voor nog een set softs, waarmee het baanpositie afstond aan Verstappen, die zeker ook naar binnen zou komen.

Maar Red Bull hield hem buiten, wat leidde tot een enorme stint van 29 ronden op softs, die Verstappen perfect uitvoerde om de tweede plaats te grijpen - een resultaat dat na een problematisch weekend met de RB22 de stoutste verwachtingen van Red Bull overtrof.

"Het team zette me op de softs, waarvan ik aanvankelijk dacht: 'Dat wordt een lange rit tot het einde', maar we hebben het laten werken," zei een verbijsterde Verstappen. "Ik dacht alleen maar: 'Hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen?' Ik was geschokt, ik ben eigenlijk nog steeds geschokt."

Uiteindelijk viel Hamilton ook nog achter Antonelli en verdween hij van het podium, waarbij een tijdstraf van vijf seconden voor te hard rijden in de pitstraat hem naar de vijfde plaats achter Leclerc deed zakken.

Mekies: "behoorlijk pittige strategische keuzes gemaakt"

Red Bull teambaas Mekies prees zijn strategieteam voor de gedurfde beslissing om Verstappen buiten te houden. "Er zijn vandaag een aantal behoorlijk pittige strategische beslissingen genomen door de jongens, waaronder die van de VSC," zei Mekies. "Maar niet alleen [die], als je kijkt naar de eerdere zet om Lewis niet te coveren toen hij vroeg naar binnen ging. En zoals altijd hebben ze het bij het juiste eind. Dus heel goed gedaan door de pitmuur en het hele team thuis.

"Als geheel is de uitvoering van de race hier heel, heel sterk geweest. We hebben aan het begin van het jaar geleden onder onze starts. We slagen er nu in om goede starts neer te zetten, sterke pitstops, een zeer sterke strategie zoals voorheen. Dus zeker, heel blij met de manier waarop het team in deze laatste paar races heeft geopereerd, aangezien het weer teruggaat naar de standaard waar het om bekendstaat."

Aan de andere kant gaf Ferrari-baas Vasseur toe dat het team Verstappens stint van bijna een halve race op zachte banden niet had zien aankomen.

"Ik denk dat aan het einde van de race iedereen verrast was, omdat Max zoiets als 37 ronden op softs deed," zei hij. "We verwachtten misschien een levensduur van de helft daarvan.

"De harde [band] was veel moeilijker, maar dat ontdek je pas iets te laat. We probeerden de undercut te doen, en dat werkte op een bepaald moment, je anticipeert op de pitstop en je kunt niet reageren. Het was verrassend, maar ik denk dat het voor iedereen verrassend is."

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Vasseur zei dat de beslissing om beide coureurs tijdens Piastri's VSC binnen te halen was ingegeven door hoe goed Verstappens softs standhielden, maar dat besef kwam te laat om Verstappen nog te verslaan.

"We realiseerden ons 20 ronden voor het einde dat de soft niet zo slecht was met de stint van Max," legde de Fransman uit. "We besloten voor softs te gaan omdat we de oudste hards van het veld hadden.

"Omdat we een slechte start hadden, probeer je vervolgens de undercut te plaatsen, [wissel] je de banden heel vroeg, en moet je beslissingen nemen vóór de anderen. Ik denk dat als ik hetzelfde moest doen, ik vandaag hetzelfde zou doen, proberen te pushen met de soft."

Aan het eind van de dag had Ferrari's weekend er heel anders uit kunnen zien met een schonere prestatie in de kwalificatie en een betere uitvoering op racedag, nadat het niet in staat was geweest om een snelle auto te benutten en op zijn minst het podium te bekronen. Maar Vasseur erkende ook dat Norris in de McLaren van een andere orde was.

"Wat duidelijk is, is dat Lando heel, heel snel was, veel sneller dan Oscar. Toen hij alleen reed, vloog hij," zei hij. "We waren waarschijnlijk sneller dan Oscar. Maar het is moeilijk om te weten wat je tempo is als je geen schone lucht hebt.

"Ik weet niet of we hadden kunnen winnen of niet, maar ik denk dat als je Charles tweede zet in bocht 2, het voor ons een andere race zou zijn geweest."

Aanvullende verslaggeving door Roberto Chinchero en Ronald Vording