Ferrari: "Titelstrijd 2019 al in 2018 verloren"

Ferrari kwam in de wintertest erg sterk voor de dag, waardoor het Italiaanse team tot favoriet voor de eindzege in het seizoen 2019 werd bestempeld. Van die vorm was echter weinig terug te zien toen het seizoen eenmaal begon. De Italianen moesten tot de Belgische Grand Prix wachten op de eerste overwinning.

Uiteindelijk boekte het team drie overwinningen, twee voor Charles Leclerc en een voor Sebastian Vettel. In de kwalificatie ging het daarentegen een stuk beter, want de coureurs scoorden samen maar liefst negen pole-positions. Mercedes bleek op de zondag vaak te sterk en ook Red Bull vormde met Max Verstappen een lastige tegenstander. Op de vraag op welk moment Ferrari het gevecht om de titel verloor, zei teambaas Binotto: "Ik denk vorig jaar al, toen we de wagen ontwierpen. We waren aan het begin van het seizoen namelijk niet competitief en daar zijn meerdere redenen voor. Dus om mee te beginnen waren we bij het ontwerptraject niet goed genoeg bezig. De snelheid van onze ontwikkelingen gedurende het seizoen laat zien dat het vooral daaraan lag."

'Een intens seizoen'

In Bahrein had Ferrari-coureur Leclerc kunnen winnen, hetzelfde geldt voor Vettel in Rusland. Op momenten dat ze vooraan lagen, ging er enkele malen iets mis. In beide genoemde gevallen lag dat aan een technisch probleem en Bahrein was de start van een reeks betrouwbaarheidsproblemen. Door de overweldigende verbeteringen sinds de zomerstop, kregen de rivalen argwaan. Ze hielden Ferrari nauw in de gaten, evenals de FIA. Ze twijfelden zelfs of de regels niet werden overtreden.

"Het was een intens seizoen. Er was veel te doen", gaf Binotto toe, die zijn eerste jaar als teambaas er nu op heeft zitten. "We hebben het team gereorganiseerd en geherstructureerd. Maar ik denk dat we in de tussentijd altijd zijn blijven proberen om de wagen te verbeteren, in ieder geval tot op zekere hoogte. Nu het seizoen voorbij is kijken we uit naar de volgende jaar."

Binotto wilde niet ingaan op welke gebieden Ferrari het ontwerp voor 2020 wil aanpassen. "We weten op welke vlakken we wat tekortkomen, waar we minder zijn dan de anderen en daar steken we alle energie in. Ik weet niet hoe de situatie volgend jaar bij de start van het seizoen zal zijn, dat kan niemand voorspellen. We weten wel dat de kalender 22 races telt, dus welk scenario ook ontstaat in het begin, het kan later veranderen. Het belangrijkste is dat we eensgezind blijven, gefocust op ons werk en daar met zoveel mogelijk motivatie mee doorgaan."

Met medewerking van Scott Mitchell