Charles Leclerc ving de Grand Prix van Hongarije als derde op mediums aan en bleef in de eerste stint op die positie. Door de overcut bij de eerste bandenwissels kwam de Monegask voor teamgenoot Carlos Sainz te liggen. Met een bandendelta van vijf rondjes passeerde Leclerc raceleider George Russell en sloeg vrijwel meteen een gat van drie seconden. In ronde 39 besloot Ferrari Leclerc opnieuw naar binnen te halen en hem op de harde band de race te laten uitrijden, maar de coureur had de grootste moeite temperatuur in die band te krijgen door de koele omstandigheden. Leclerc zelf had overigens langer door gewild op de mediums. Kort na de wissel passeerde Max Verstappen Leclerc in de eerste bocht en verloor naarmate de stint vorderde nog meer plaatsen en tijd. Vijftien rondjes later kwam hij opnieuw binnen om naar softs te wisselen. Uiteindelijk werd Leclerc zesde.

Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto lieten de simulaties zien het lastig was om de harde band in het begin van de stint op temperatuur te krijgen, maar dat in de slotfase van die run dat rubber de betere zou zijn. "Onze simulaties vertelden dat de opwarmingsrondes lastig zouden worden", legt de Italiaan uit. "Het rubber zou tien tot elf rondjes trager zijn dan de mediums, daarna zou de band tot leven komen en sneller zijn in de laatste fase van de stint. Het was een stint van 30 rondjes. We probeerden onze positie ten opzichte van Max te beschermen. Voor softs was het zeker te lang geweest."

Keek Ferrari naar Alpine?

De mannen van Alpine waren al eerder naar de harde band gewisseld, maar die verloren veel tijd in het begin van hun stint. Ferrari reageerde op de tweede pitstop van Max Verstappen, die de Scuderia onder druk wilde zetten. Op de vraag of Ferrari Alpine zag worstelen en overwoog om niet op Verstappen te reageren, antwoordt Binotto. "Ja, dat is besproken. De strategie stond niet vast. Tijdens de race keken we naar de situatie en ook naar de andere coureurs op harde banden. We hebben overwogen. We bespraken wat het beste was en voor die keus zijn we gegaan. Dat was klaarblijkelijk niet de juiste."

Het grootste probleem volgens Binotto was dat Ferrari zondag een stuk trager was dan op vrijdag. In de trainingen maakte Leclerc een sterke indruk met de snelste tijd en zijn tempo in de langere runs. Al lagen de temperaturen toen een stuk hoger. "Het is wel belangrijk om te vermelden dat de auto niet werkte zoals verwacht", gaat Binotto verder. "We hadden niet de gehoopte snelheid. Deze was niet geweldig. Welke banden we ook gebruikten, het was niet zo goed als gehoopt."

