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Formule 1 GP van Monaco

Ferrari verklaart opmerkelijke strategie Leclerc tijdens GP Monaco

Ferrari-adjunct-teambaas Jérôme D'Ambrosio heeft de strategische keuzes tijdens de chaotische Grand Prix van Monaco verdedigd, na een frustrerende middag voor thuisheld Charles Leclerc.

Laurens Stade
Laurens Stade
Bewerkt:
Ferrari bestätigt Problem: Leclerc konnte kaum noch bremsen

Foto: LAT Images

Charles Leclerc lag virtueel op de tweede plaats als rekening werd gehouden met de tijdstraf van vijf seconden voor zijn teamgenoot Lewis Hamilton. Ferrari besloot echter om beide coureurs onder de safety car naar binnen te halen en voerde een dubbele pitstop uit.

Leclerc viel later in ronde 65 uit na een crash. Volgens hem werd die veroorzaakt door remproblemen. Toen plaatsvervangend teambaas D'Jérôme Ambrosio werd gevraagd naar de logica achter de extra stop, legde hij uit dat de keuze nadelig uitpakte voor Leclerc, maar hield hij vol dat die noodzakelijk was voor het team.

"Daar zijn tijdens de race wat gesprekken over geweest", zei D'Ambrosio tegen de Duitse tak van Sky Sports. "Het risico is namelijk dat je, als je wacht terwijl de safety car op de baan is, de safety car ineens vlak voor je kunt krijgen. Dan ben je alles volledig kwijt."

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"Misschien was die laatste stop dus niet honderd procent geoptimaliseerd voor hem persoonlijk. Maar achteraf gezien - en we hebben dat na afloop besproken - is dit wat je als team moet doen. Het zijn dit soort moeilijke beslissingen. Zijn frustratie kwam daar duidelijk vandaan."

"Op dat moment lag hij, met de tijdstraf van vijf seconden voor Lewis, virtueel tweede. Maar doordat de safety car naar buiten kwam, werd dat geneutraliseerd en moesten we een dubbele pitstop doen. Dit zijn helaas van die dingen waar je weinig controle over hebt."

Charles Leclerc, Ferrari

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Over Leclercs klachten over de remmen voegde hij toe: "Hij had duidelijk moeite met het gevoel in de remzone. Daar is hij uitgesproken over geweest. Ik denk dat het nu naar buiten is gekomen, dus mensen weten dat de coureurs met verschillende oplossingen rijden op dat vlak."

"We moeten dus terug naar de fabriek, het in detail bekijken en bepalen hoe we verder willen. Voor ons als team is het duidelijk belangrijk dat we de coureurs ondersteunen om het juiste gevoel met de auto te krijgen. Dat is dus iets waar we de komende dagen mee aan de slag gaan."

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