De Scuderia deed bij menig fan de wenkbrauwen fronsen toen Carlos Sainz in de eerste training van de Grand Prix van Italië werd gespot met een oude vloer, die vooral aan het begin van het seizoen gebruikt werd. In Frankrijk experimenteerde Charles Leclerc met een nieuwe vloer die later ook in races gebruikt werd. Ferrari was ervan overtuigd dat het een stap voorwaarts zou zijn.

Ferrari F1-75 nieuwe vloer vergelijking Foto: Giorgio Piola

Maar in de afgelopen races had Ferrari het lastig met het controleren van de banden. Het ging beduidend slechter dan bij Red Bull, en het Italiaanse team denkt dat de recente aerodynamische ontwikkelingen de auto weleens in een richting kunnen hebben gestuurd die de balans verslechterde.

Na een vraag van Motorsport.com om de reden achter het rijden met de oude vloer in Monza uit te leggen, vertelde teambaas Mattia Binotto dat het ging om het verzamelen van data om te begrijpen of recente upgrades wat onbedoelde consequenties teweeg hebben gebracht. "Als we terugkijken naar de laatste races, waar we niet goed waren als het ging om bandendegradatie, hebben we zeker problemen gehad met de balans van de auto", aldus Binotto.

"Met de balans die we hadden, raakten de banden oververhit in medium-speed bochten en in langzame bochten. Die balans was dus niet de juiste. Of de reden van de slechte balans de nieuwe aerodynamische ontwikkelingen zijn, was een vraagteken voor ons. Dat was de reden dat we gisteren testten met de oude vloer, ondanks dat Monza misschien niet het beste circuit is voor zo'n test. We deden het om data te verzamelen, die te analyseren in de fabriek om zo een goede verklaring te vinden voor wat er nu gebeurt. Een volledig antwoord hebben we nog niet. We zitten nog steeds in de fase van analyseren, begrijpen en hopelijk kunnen we het in de toekomst aanpakken."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Ferrari is voorzichtig als het gaat over de kansen op een goed resultaat op het snelle Monza, aangezien de wagen niet zo efficiënt is als die van de rivalen in de afgelopen races. Carlos Sainz is echter positief over hoe de F1-75 zich gedroeg tijdens de trainingen. "Nadat we in Spa, dat ook een circuit met lage downforce is, het heel erg lastig hadden, hadden we niet verwacht om hier erg competitief te zijn. Maar ik moet zeggen dat de wagen sinds de eerste training veel lekkerder aanvoelde. Hij is in een betere positie dan op Spa. De rondetijden kwamen makkelijk. De stopwatch liegt niet en we hadden steeds meer snelheid. Dat is een fijne verrassing."

De Spanjaard houdt wel een slag om de arm. "Het betekent niet dat we de snelste zijn. Ik denk dat niet, zeker in de longruns. Maar we zijn tenminste dichter bij dan we dachten."