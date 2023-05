Ferrari verdedigt strategie GP Monaco na frustratie bij Sainz

Carlos Sainz liet op de boordradio weten dat hij het niet eens was met de strategie van Ferrari om hem in ronde 33 naar binnen te halen, één ronde na de pitstop van Esteban Ocon achter wie hij lange tijd vastzat. Ocons pitstop was met 4,2 seconden matig te noemen, waarop Ferrari besloot om meteen te profiteren van die slechte pitstop door Sainz zijn pitstop te laten maken. De Spanjaard kwam echter alsnog achter de Alpine te zitten, mede door een indrukwekkende outlap van de Fransman. Sainz was van mening dat Ferrari geduldiger had moeten zijn, aangezien hij naar eigen zeggen meer snelheid in de auto had zitten met de banden waarop hij aan de race was begonnen. Hij had dan op langere termijn van de matige pitstop van Ocon kunnen profiteren.

"What the fuck! Dit is precies waar ik het over had", foeterde Sainz over de boordradio. Het team legde uit dat deze beslissing was genomen om Lewis Hamilton achter hem te houden, maar: "Ik geef niet om Hamilton. Dit is zwak." Later gaf Sainz toe dat hij zijn frustratie niet zo had moeten uiten. "Ik was erg snel in de in-lap en ik had het gevoel dat ik in de schone lucht nog meer rondetijd kon vinden. Ik had de hele tijd zitten managen. Om dan een pitstop te moeten maken, dat frustreerde me."

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur verdedigde de timing van de pitstop. Volgens hem had het team het gevoel dat Hamilton een te grote bedreiging vormde. "Het was een goede strategie omdat we wilden voorkomen dat hij een positie aan Hamilton zou verliezen", legt Vasseur uit. "Baanpositie is hier belangrijk. Het was beter geweest om langer door te rijden als er geen dreiging in de vorm van Hamilton was geweest, maar in deze situatie was het volgens mij een goed besluit."

Voordat Sainz zijn pitstop maakte, liet hij op de baan al merken dat hij wat ongeduldig werd doordat hij achter de Alpine van Ocon vastzat. Hij probeerde hem richting de Nouvelle Chicane in te halen, maar beschadigde daarbij zijn voorvleugel. Vasseur noemde deze actie van de Spanjaard 'een beetje optimistisch en op het randje'.

Gemiste kans

Ferrari besloot, in tegenstelling tot Max Verstappen, Fernando Alonso en George Russell, om de stints niet op te rekken in afwachting van de regen. "Op een gegeven moment moesten we voorkomen dat we baanpositie zouden verliezen. Het is altijd makkelijk om na de race te zeggen: 'Oké, als je deze stint oprekt, kan je de banden wisselen wanneer het regent'", zegt Vasseur. "Maar dat wisten we toen niet. We zaten in een situatie waarin we posities zouden verliezen ten opzichte van de concurrentie."

Ferrari miste vervolgens nog een kans toen de regen daadwerkelijk gearriveerd was. In de tweede sector was het oppassen geblazen en na enkele ronden kwamen de eerste coureurs binnen om naar de intermediates te gaan. Ferrari bleef nu juist langer doorgaan op de slicks, met als gevolg dat Sainz in Mirabeau spinde en zowel hij als teamgenoot Charles Leclerc veel tijd verloor. Zij kwamen daardoor achter Hamilton terecht. Doordat Ferrari er een dubbele pitstop van maakte, verloor Sainz ook nog een positie aan Pierre Gasly. Zodoende kwamen Leclerc en Sainz als respectievelijk zesde en achtste over de streep.

Vasseur erkent dat het een gok was om langer door te rijden op de slicks, maar dat deze gok het wel waard was om zo een kans op een podiumplaats te verkrijgen op een circuit waar het lastig is om in te halen. "We hadden verwacht dat de baan niet zo nat zou zijn. Als de regenbanden niet nodig waren geweest, hadden we op het podium kunnen eindigen. Het was een gok voor ons, maar één met niet al te veel risico omdat we geen positie zouden verliezen. Maar het is zoals het is. We wisten op de grid al dat we risico's moesten nemen als we hier wat wilden bereiken. Ik ben totaal niet teleurgesteld over alle risico's die we hebben genomen."

Video: Carlos Sainz spint in Mirabeau door regen