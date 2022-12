Ferrari trekt op Valentijnsdag doek van nieuwe F1-bolide 2023

Na moeizame jaren in 2020 en 2021 keerde Ferrari onder de nieuwe technische reglementen in 2022 terug aan de top. Van de eerste drie races werden er twee winnend afgesloten, al moest het team daarna toezien dat Red Bull Racing de dienst ging uitmaken. Uiteindelijk zou de Scuderia het jaar afsluiten met vier overwinningen, de tweede plek bij de coureurs én de tweede plek bij de constructeurs. De wereldtitels moest men echter laten aan Max Verstappen en Red Bull, iets wat teambaas Mattia Binotto uiteindelijk de kop heeft gekost.

Met Frederic Vasseur heeft Ferrari inmiddels al een vervanger voor Binotto aangetrokken. Een van de eerste momenten dat de Fransman in dienst van de Italiaanse renstal in de openbaarheid gaat treden, is bij de onthulling van de nieuwe F1-auto voor 2023. De naam van de auto, die intern codenaam 675 heeft meegekregen, is nog niet bekend. Wel is inmiddels duidelijk wanneer Charles Leclerc en Carlos Sainz de wagen voor het eerst aan het wereldpubliek gaan voorstellen. Dat gebeurt op 14 februari, waarmee Ferrari dus kiest voor een onthulling op Valentijnsdag. Op social media vraagt het team dan ook of de fans klaar zijn om "verliefd te worden" op de 2023-bolide. Het is nog onduidelijk waar de presentatie gaat plaatsvinden. Wel is duidelijk dat Ferrari met project 675 een stap vooruit wil zetten qua topsnelheid, betrouwbaarheid en bandenmanagement.

Ferrari is het tweede team dat heeft aangekondigd op welke datum de auto voor het nieuwe Formule 1-seizoen gepresenteerd wordt. Eerder deze week prikte Aston Martin als eerste team een datum, zij onthullen de AMR23 op 13 februari. Beide teams kiezen daarmee voor een presentatie die ruim een week voor de start van de wintertest plaatsvindt. Tussen 23 en 25 februari is het Bahrain International Circuit de gastheer van de officiële wintertest, op 5 maart wordt aldaar ook het F1-seizoen geopend.

Overzicht F1-teampresentaties 2023

Datum Team Locatie 13 februari 2023 Aston Martin Silverstone (online) 14 februari 2023 Ferrari n.n.b. n.n.b. Red Bull Racing n.n.b. n.n.b. Mercedes n.n.b. n.n.b. Alpine n.n.b. n.n.b. McLaren n.n.b. n.n.b. Alfa Romeo n.n.b. n.n.b. Haas n.n.b. n.n.b. AlphaTauri n.n.b. n.n.b. Williams n.n.b.