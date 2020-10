Interview: Bijzondere Ferrari van Alesi in Nederlandse handen

Als de V12-krachtbron wordt aangeslingerd en Van Loon niet veel later met zijn rechtervoet het gaspedaal beroert, maakt zich een aardig kabaal meester van het TT Circuit Assen. Bij gebrek aan een officiële Formule 1-demo is Van Loon dé hoofdattractie van deze bijzondere Gamma Racing Day in coronatijd. Met de Arrows A21 en bovenal met die prachtige Ferrari uit 1993. Maar wat is het verhaal achter deze auto en waarom heeft Van Loon juist dit exemplaar op de kop getikt?

Eerste kennismaking op Spa, meteen verliefd

"Ik had zelf eigenlijk heel weinig met de Formule 1, maar ging in 1993 voor het eerst naar een F1-race op Spa. Toen kwamen die twee Ferrari's van Berger en Alesi voorbij. Dat was zoiets bijzonders voor mij, dat had ik echt nog nooit meegemaakt", glundert Van Loon. Het moge duidelijk zijn: het was liefde op het eerste gezicht, hij was meteen verkocht. "Mijn haren gingen er letterlijk van omhoog staan, niet normaal. Ik wist meteen: als ik dat toch ooit nog eens kan bereiken hè, dan wil ik zelf zo'n Ferrari V12 hebben."

De ambitie uitspreken is één ding, de droom verwezenlijken is een heel ander aspect. "Een kennis van mij is een verzamelaar en die had twee van die auto's. Alleen hij wilde in principe niks verkopen. Na jaren aandringen, zijn we er uiteindelijk toch uitgekomen." Het klinkt cliché maar is voor de Brabantse rallycoureur en ondernemer de spreekwoordelijke jongensdroom die is uitgekomen. "Absoluut, er zit niets meer boven hè. Die moderne F1-auto's zijn qua rondetijd nog sneller, maar ik heb niets met al die moderne accudingen. Dat is mij allemaal veel te high-tech. Dit is nog gewoon pure passie, emotie en dat geluid...", wijst Van Loon liefkozend naar zijn eigen bolide.

Op blote voeten

Die passie probeert Van Loon te delen door in de bolide te rijden, bijvoorbeeld op de Gamma Racing Day in de Drentse hoofdstad. "Ik wil er zeker mee kunnen rijden. Een ding zonder motor in een museum zetten, heeft volgens mij geen enkele zin." Dat rijden had overigens nog wel wat voeten in aarde, vrij letterlijk zelfs. "Alesi is een stuk kleiner, dus de eerste keren moest ik er op blote voeten in rijden. Anders paste het gewoon niet. Maar met deze weeromstandigheden is dat niet ideaal, het waait overal doorheen in zo'n auto. Inmiddels zijn mijn schoentjes wat soepeler geworden door al die Dakar-deelnames en nu gaat het wel prima."

In 1993 ging het overigens niet 'prima' met de F93A. Zo wist Alesi in slechts zeven van de zestien F1-races de finish te halen. Met negen keer een DNF en zeven stuks voor teamgenoot Berger is deze creatie niet bepaald de meest betrouwbare uit de geschiedenis van het merk uit Maranello gebleken. De bolide, die met een rood-witte kleurstelling trouwens afweek van de gebruikelijke scharlakenrode livery, tekende ook voor het derde seizoen op rij zonder overwinning. Een succes was het dus allerminst, al maakt dat de beleving voor Van Loon niet minder. "Deze auto is echt old school, dat vind ik zo mooi. En hij is ook nog in oorspronkelijke staat, zelfs tot de lak aan toe. Deze auto's zijn zeg maar echt mijn kindjes. Of ik deze Ferrari ooit nog verkoop? Nou, ik weet natuurlijk niet wat mijn andere gezinsleden er mee doen als ik er later niet meer ben, maar ik ga hem zelf in ieder geval niet verkopen."

Bekijk hierboven het hele item met Erik van Loon over de bijzondere Ferrari F93A. Hieronder zijn beelden van zijn demoruns op het TT Circuit Assen te zien.