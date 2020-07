Ferrari afgezakt tot middenmoter? Upgrades zijn geen 'gamechanger'

In eerste instantie had Ferrari een grootschalige update gepland voor het raceweekend op de Hungaroring. Maar door de tegenvallende ouverture heeft men alle zeilen bijgezet om de nieuwe onderdelen vroegtijdig te introduceren. Dit is gelukt, al heeft de buitenwereld het effect daarvan nog nauwelijks gezien. Zo viel de kwalificatie in Spielberg letterlijk en figuurlijk in het water en was het feest op zondag al snel voorbij. Navraag door Motorsport.com leert dat Ferrari dit weekend geen noemenswaardige nieuwe upgrades heeft meegebracht, maar dat men vooral wil doen wat vorige week niet is gelukt: alsnog data verzamelen over het pakket van Oostenrijk.

Die data moeten Ferrari veel wijzer maken, al heeft Vettel persoonlijk al wel een idee over het effect van de upgrades. "We weten dat de nieuwe onderdelen werken. Natuurlijk zouden we graag willen dat die upgrades een 'gamechanger' zouden vormen, maar daar lijkt het in dit stadium nog niet op", aldus Vettel tijdens de online persconferentie op donderdag. "Maar onze verwachtingen van de upgrades moeten nog wel worden bevestigd in normale race-omstandigheden", duidt de Duitser op het vroegtijdige einde vorige week. "Het zal vanaf morgen interessant worden om te zien waar onze auto echt staat, vooral in de race."

Leclerc: Momenteel niet reëel om voor podia te vechten

Afgaande op de eerste raceweekenden lijkt Ferrari niet naar Mercedes en Red Bull, maar juist naar Racing Point en McLaren te moeten kijken. En zelfs die teams lijken minimaal gelijkwaardig aan het steigerende paard. Dit roept de terechte vraag op of Ferrari in 2020 is verworden van topteam tot middenmoter. "Nou ja, het is wel terecht om te stellen dat we momenteel wat worstelen", begint Charles Leclerc eufemistisch. "Ik denk niet dat het op dit moment realistisch is om voor podia te vechten. Maar dat proberen we natuurlijk te veranderen. We doen er alles aan en werken zo hard mogelijk om deze lastige situatie om te draaien."