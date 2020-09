Ferrari met updates naar de Nürburgring

Voor de Russische Grand Prix kwam Ferrari met nieuwe zijplaten voor de achtervleugels en een nieuwe neus. Hoewel Charles Leclerc uiteindelijk als zesde eindigde en daarmee de beste prestatie van Ferrari in vijf races behaalde, was de Monegask er niet van overtuigd dat de updates daar een wezenlijke bijdrage aan hadden geleverd. “Als het gaat om het rijden, voelde ik weinig verschil”, zei Leclerc na afloop van de race in Sochi tegen Motorsport.com. “Maar de data laten een kleine winst zien, wat we ook hadden verwacht. Het is dus positief.” Voor de Grand Prix in Duitsland zit er nog meer in de pijplijn, vervolgde de nummer zeven van het kampioenschap. “Ik kijk uit naar de volgende race want daar zouden we met iets meer moeten komen.”

Teambaas Mattia Binotto bevestigde dat er updates aankomen, maar hield wel een slag om de arm. “Zoals Charles al zei nemen we een paar upgrades mee naar de Nürburgring, maar opnieuw niet echt iets groots. Voor ons zijn ze wel erg belangrijk, gezien de strijd die we aan het voeren zijn. We zullen ons de rest van dit seizoen voornamelijk richten op de diffuser, maar wanneer we die introduceren hebben we nog niet bepaald.”

Ook Binotto is er overigens niet van overtuigd dat de updates die het team mee had genomen naar de race in Sochi daar ook daadwerkelijk het verschil maakten. “Ik denk niet dat het aan de upgrades lag. Ze hebben zeker geholpen, maar dat is niet de echte reden [voor de P5 van Leclerc]. Zoals Charles al aangaf, ik denk dat we in Sochi door de baankarakteristiek een betere balans hebben gevonden. Laten we hopen dat we wat competitiviteit hebben gevonden. Dat geeft de coureurs in ieder geval de mogelijkheid om wat vaker om een goede klassering te vechten.”

Ferrari maakt een dramatisch seizoen door. Het team staat zesde in het kampioenschap. De beste klassering van een Ferrari-coureur was de tweede plaats van Leclerc in de openingsrace van het seizoen. Collega Sebastian Vettel kwam dit jaar niet verder dan een zesde plaats.

Met medewerking van Luke Smith