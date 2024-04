De nieuwe livery voor het Formule 1-weekend in Miami is een ode aan de roemruchte geschiedenis van Ferrari, maar dan - naar eigen zeggen - met een moderne twist. De SF-24 is daardoor in Florida niet volledig in het rood gestoken, maar wordt er blauw aan toegevoegd. De keuze om deze livery in Miami te gebruiken heeft een reden, want in Florida viert Ferrari dat het zeventig jaar op de Amerikaanse markt actief is.

De namen van de kleuren zijn Azzurro La Plata en Azzurro Dino. Deze blauwe tinten in eerste instantie niet op de Amerikaanse automarkt te vinden, maar werden in 1964 geïntroduceerd door Ferrari. Zij gebruikten destijds de kleuren na een conflict tussen topman Enzo Ferrari en de FIA. Enzo Ferrari had dat jaar een nieuwe auto klaarstaan, maar de FIA wilde die niet homologeren. Uit protest trok de Italiaan zijn eigen team terug en wilde niet meer in het corsa rosso rijden. Wel vaardigde Ferrari twee auto's voor de laatste Grands Prix van dat jaar af - op Watkins Glen en in Mexico-Stad -, onder de noemer North American Racing Team. Die auto's werden, zoals Enzo al verkondigde, van een andere kleur voorzien. Grotendeels was de auto blauw, met een witte streep door het midden. Kort daarna werd de strijdbijl tussen Ferrari en de FIA begraven, waardoor het bekende Ferrari-rood weer terugkeerde.

John Surtees, Ferrari

De Azzurro La Plata is wat lichter blauw en is gelijk aan de kleur die de Argentijnse motorsportbond gebruikt als nationale racekleur. De tint werd in de jaren 50 ook vaak gebruikt door tweevoudig F1-kampioen Alberto Ascari. Naast een helm in die kleur liep Ascari ook regelmatig in een blauw racepak rond in de paddock. In de jaren 60 reden ook coureurs als John Surtees en Chris Amon in het blauw, Niki Lauda droeg dezelfde kleur in zijn debuutjaar voor de Scuderia.

De Azzuro Dino is wat donkerder. De laatste keer dat een Ferrari-coureur die kleuren aan had, was in 1974. Clay Regazzoni droeg destijds het Azzuro Dino. Sindsdien heeft de formatie uit Maranello besloten om de coureurs van rode pakken te voorzien.

Onthulling in Florida

De precieze kleurstelling is nog niet onthuld, maar het is al wel duidelijk dat de presentatie in Florida plaatsvindt. Vanaf 28 april viert Ferrari met een waslijst aan evenementen het jubileum, waar de Grand Prix in Miami het klapstuk van vormt. Tijdens het weekend op het stratencircuit vindt er een demonstratie plaats met verschillende Ferrari-auto's. Vooraan de stoet rijden twee Ferrari 296 GTS', die ook in de blauwe kleuren gestoken zijn.

De laatste keer dat Ferrari voor een unieke livery koos, was tijdens de GP van Italië van vorig seizoen. De auto's waren toen van gele accenten voorzien, ter ere van de overwinning van het merk in de 24 uur van Le Mans. Tijdens de GP van Toscane in 2020 vierde Ferrari ook feest met een eenmalige livery. De auto werd op Mugello in het bordeauxrood gestoken om de duizendste F1-race van het merk te vieren.