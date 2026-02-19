Voor de tweede wintertest van de Formule 1 in Bahrein ontwikkelde Ferrari diverse upgrades voor de SF-26. Woensdag waren de blikken vooral gericht op de nieuwe voorvleugel, diffuser en de kleine winglet die recht achter de uitlaat was geplaatst. Dat bleken niet de enige nieuwe onderdelen die de Scuderia had meegenomen naar het Bahrain International Circuit.

Op donderdagochtend baarde Ferrari namelijk opzien met een vernieuwde achtervleugel – en in het bijzonder met de manier waarop de bovenste dwarselementen openklappen in de zogenaamde straight mode. Teams hebben hier verschillende oplossingen voor bedacht. Zo klapt het element bij Alpine naar beneden doordat het draaipunt aan de voorkant van het element zit, terwijl andere renstallen vasthouden aan het mechanisme dat de afgelopen jaren werd gebruikt voor DRS.

Met de nieuwe achtervleugel kiest Ferrari echter voor een concept waarbij de draaipunten in het midden van de roterende flap zitten. Dat is niet de enige noviteit: toen Lewis Hamilton donderdagochtend de achtervleugel openklapte op de rechte stukken, was te zien dat het element openklapte en vervolgens nog eens 180 graden verder draaide. Het element eindigde hierdoor als het ware op zijn kop.

Het gevolg van dit concept is dat Ferrari de actuator van de openklappende achtervleugel heeft moeten verplaatsen. De centrale pylon die woensdag nog op de bolide van Hamilton en Charles Leclerc te zien was, is op de nieuwe achtervleugel verdwenen. In plaats daarvan is het activatiemechanisme verplaatst naar de endplates.

Het is nog maar de vraag of Ferrari de nieuwe achtervleugel daadwerkelijk gaat gebruiken tijdens de races. Motorsport.com heeft vernomen dat dit nieuwe concept vooralsnog een testitem is en nog geen permanente upgrade voor de SF-26.

De tweede dag van de tweede testweek in Bahrein is voor Ferrari echter niet lekker begonnen. Hoewel Hamilton dus opzien baarde met de achtervleugel, heeft hij daarna vrijwel de hele ochtendsessie in de pits doorgebracht door een klein, maar lastig te verhelpen probleem met de auto. Pas aan het einde van de ochtend keerde de Brit terug op de baan om mee te doen aan de oefenstart, waardoor hij op slechts vijf ronden bleef steken. Het geluk voor Hamilton is dat hij donderdagmiddag ook in de SF-26 zit.