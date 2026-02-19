Ferrari introduceert unieke achtervleugel tijdens F1-wintertest Bahrein
Ferrari heeft voor een daverende verrassing gezorgd op de tweede dag van de tweede Formule 1-wintertest in Bahrein. De nieuwe achtervleugel bevat een unieke oplossing voor de straight mode.
Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Voor de tweede wintertest van de Formule 1 in Bahrein ontwikkelde Ferrari diverse upgrades voor de SF-26. Woensdag waren de blikken vooral gericht op de nieuwe voorvleugel, diffuser en de kleine winglet die recht achter de uitlaat was geplaatst. Dat bleken niet de enige nieuwe onderdelen die de Scuderia had meegenomen naar het Bahrain International Circuit.
Op donderdagochtend baarde Ferrari namelijk opzien met een vernieuwde achtervleugel – en in het bijzonder met de manier waarop de bovenste dwarselementen openklappen in de zogenaamde straight mode. Teams hebben hier verschillende oplossingen voor bedacht. Zo klapt het element bij Alpine naar beneden doordat het draaipunt aan de voorkant van het element zit, terwijl andere renstallen vasthouden aan het mechanisme dat de afgelopen jaren werd gebruikt voor DRS.
Met de nieuwe achtervleugel kiest Ferrari echter voor een concept waarbij de draaipunten in het midden van de roterende flap zitten. Dat is niet de enige noviteit: toen Lewis Hamilton donderdagochtend de achtervleugel openklapte op de rechte stukken, was te zien dat het element openklapte en vervolgens nog eens 180 graden verder draaide. Het element eindigde hierdoor als het ware op zijn kop.
Het gevolg van dit concept is dat Ferrari de actuator van de openklappende achtervleugel heeft moeten verplaatsen. De centrale pylon die woensdag nog op de bolide van Hamilton en Charles Leclerc te zien was, is op de nieuwe achtervleugel verdwenen. In plaats daarvan is het activatiemechanisme verplaatst naar de endplates.
Het is nog maar de vraag of Ferrari de nieuwe achtervleugel daadwerkelijk gaat gebruiken tijdens de races. Motorsport.com heeft vernomen dat dit nieuwe concept vooralsnog een testitem is en nog geen permanente upgrade voor de SF-26.
De tweede dag van de tweede testweek in Bahrein is voor Ferrari echter niet lekker begonnen. Hoewel Hamilton dus opzien baarde met de achtervleugel, heeft hij daarna vrijwel de hele ochtendsessie in de pits doorgebracht door een klein, maar lastig te verhelpen probleem met de auto. Pas aan het einde van de ochtend keerde de Brit terug op de baan om mee te doen aan de oefenstart, waardoor hij op slechts vijf ronden bleef steken. Het geluk voor Hamilton is dat hij donderdagmiddag ook in de SF-26 zit.
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen passeert honderd ronden
Norris deelt kritiek Verstappen: "Maar ik ga mijn baan niet inruilen"
Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"
Ferrari introduceert unieke achtervleugel tijdens F1-wintertest Bahrein
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties