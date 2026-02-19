Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen passeert honderd ronden

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen passeert honderd ronden

Norris deelt kritiek Verstappen: "Maar ik ga mijn baan niet inruilen"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Norris deelt kritiek Verstappen: "Maar ik ga mijn baan niet inruilen"

Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"

Ferrari introduceert unieke achtervleugel tijdens F1-wintertest Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Ferrari introduceert unieke achtervleugel tijdens F1-wintertest Bahrein

Max Verstappen tweede in productieve ochtend F1-testdag Bahrein, Norris snelste

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen tweede in productieve ochtend F1-testdag Bahrein, Norris snelste

Foto's: De tweede dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Foto's: De tweede dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

FIA zet proef met gewijzigde startprocedure voort in F1-test Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
FIA zet proef met gewijzigde startprocedure voort in F1-test Bahrein

Max Verstappen hoopt dat Honda het "goed doet", ondanks stroeve start met Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Max Verstappen hoopt dat Honda het "goed doet", ondanks stroeve start met Aston Martin
Formule 1 Wintertest Bahrein II

Ferrari introduceert unieke achtervleugel tijdens F1-wintertest Bahrein

Ferrari heeft voor een daverende verrassing gezorgd op de tweede dag van de tweede Formule 1-wintertest in Bahrein. De nieuwe achtervleugel bevat een unieke oplossing voor de straight mode.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Lewis Hamilton, Ferrari

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Voor de tweede wintertest van de Formule 1 in Bahrein ontwikkelde Ferrari diverse upgrades voor de SF-26. Woensdag waren de blikken vooral gericht op de nieuwe voorvleugel, diffuser en de kleine winglet die recht achter de uitlaat was geplaatst. Dat bleken niet de enige nieuwe onderdelen die de Scuderia had meegenomen naar het Bahrain International Circuit.

Op donderdagochtend baarde Ferrari namelijk opzien met een vernieuwde achtervleugel – en in het bijzonder met de manier waarop de bovenste dwarselementen openklappen in de zogenaamde straight mode. Teams hebben hier verschillende oplossingen voor bedacht. Zo klapt het element bij Alpine naar beneden doordat het draaipunt aan de voorkant van het element zit, terwijl andere renstallen vasthouden aan het mechanisme dat de afgelopen jaren werd gebruikt voor DRS.

Met de nieuwe achtervleugel kiest Ferrari echter voor een concept waarbij de draaipunten in het midden van de roterende flap zitten. Dat is niet de enige noviteit: toen Lewis Hamilton donderdagochtend de achtervleugel openklapte op de rechte stukken, was te zien dat het element openklapte en vervolgens nog eens 180 graden verder draaide. Het element eindigde hierdoor als het ware op zijn kop.

 

Het gevolg van dit concept is dat Ferrari de actuator van de openklappende achtervleugel heeft moeten verplaatsen. De centrale pylon die woensdag nog op de bolide van Hamilton en Charles Leclerc te zien was, is op de nieuwe achtervleugel verdwenen. In plaats daarvan is het activatiemechanisme verplaatst naar de endplates.

Het is nog maar de vraag of Ferrari de nieuwe achtervleugel daadwerkelijk gaat gebruiken tijdens de races. Motorsport.com heeft vernomen dat dit nieuwe concept vooralsnog een testitem is en nog geen permanente upgrade voor de SF-26.

De tweede dag van de tweede testweek in Bahrein is voor Ferrari echter niet lekker begonnen. Hoewel Hamilton dus opzien baarde met de achtervleugel, heeft hij daarna vrijwel de hele ochtendsessie in de pits doorgebracht door een klein, maar lastig te verhelpen probleem met de auto. Pas aan het einde van de ochtend keerde de Brit terug op de baan om mee te doen aan de oefenstart, waardoor hij op slechts vijf ronden bleef steken. Het geluk voor Hamilton is dat hij donderdagmiddag ook in de SF-26 zit.

Meer over de F1-test in Bahrein:

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen passeert honderd ronden

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Tweede F1-wintertest Bahrein live: Verstappen passeert honderd ronden

Norris deelt kritiek Verstappen: "Maar ik ga mijn baan niet inruilen"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Norris deelt kritiek Verstappen: "Maar ik ga mijn baan niet inruilen"

Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Toto Wolff bijt van zich af: "Straks sta ik nog in de Epstein-files"

Ferrari introduceert unieke achtervleugel tijdens F1-wintertest Bahrein

Formule 1
F1 Formule 1
Wintertest Bahrein II
Ferrari introduceert unieke achtervleugel tijdens F1-wintertest Bahrein
Vorig artikel Max Verstappen tweede in productieve ochtend F1-testdag Bahrein, Norris snelste

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Foto's: De tweede dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
Foto's: De tweede dag van de tweede F1-wintertest in Bahrein in beeld

FIA zet proef met gewijzigde startprocedure voort in F1-test Bahrein

Formule 1
Formule 1
Wintertest Bahrein II
FIA zet proef met gewijzigde startprocedure voort in F1-test Bahrein

Officieel: MotoGP verhuist GP Australië naar stratencircuit in Adelaide

MotoGP
MotoGP
Officieel: MotoGP verhuist GP Australië naar stratencircuit in Adelaide