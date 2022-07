Ferrari kreeg een hoop kritiek te verduren nadat de televisieverslaggeving van de race de indruk wekte dat de pitmuur aarzelde met de bandenstrategie van Carlos Sainz. De Spaanse coureur reed op de mediums, maar Ferrari wist niet zeker of deze het tot het einde zouden volhouden. Uiteindelijk besloot Ferrari voor nog een stop te gaan. Maar terwijl Sainz net in een intens gevecht met Sergio Perez verwikkeld was en de Mexicaan inhaalde voor het laatste podiumplekje, liet de regie horen dat Ferrari de Madrileen naar binnen wilde halen. Inaki Rueda, verantwoordelijk voor de strategie bij Ferrari, zegt dat de timing van de regie het deed lijken alsof de Italianen een grote fout maakten, terwijl het team in werkelijkheid alles onder controle had.

"Deze zaken worden altijd vertraagd uitgezonden", zegt Rueda. "In dit geval zag je Perez en Carlos in rondje 41 met elkaar vechten. We spraken met Carlos en zagen dat hij Perez niet wist in te halen op het rechte stuk achterop het circuit. In de tiende bocht riepen we hem eigenlijk al naar binnen. Op tv was de communicatie pas in de vijftiende bocht te zien, kort na de ingang van de pitstraat. Dit klopte natuurlijk niet. Want zouden we onze coureur zo laat vragen naar binnen te komen, terwijl dit hem al niet meer lukt?"

Rueda laat weten dat de medium banden naar verwachting 25 ronden mee zouden gaan en dat Sainz er 35 op moest doorbrengen. Doorrijden tot het einde was dus geen optie. Daarnaast had Sainz ook een tijdstraf van vijf seconden vanwege een unsafe release eerder in de race. Volgens Ferrari was er geen kans dat Sainz voldoende van Perez en George Russell kon wegrijden om de derde positie vast te houden. In plaats daarvan koos Ferrari voor een bandenwissel en daarmee een gegarandeerde vijfde positie. Ook pakte Sainz een extra punt vanwege de snelste raceronde. "Die tijdstraf veranderde onze hele aanpak van die laatste stint. Stel dat Carlos erin was geslaagd om Russell en Perez in te halen, dan had hij nooit een gat van vijf seconden kunnen slaan met mediums die het tot het einde moesten volhouden", vervolgt de strateeg. "Met dat in het achterhoofd besloten we met Carlos voor nog een pitstop te gaan. Op die manier kon hij ook nog voor dat extra puntje gaan."

Video: Ferrari roept Sainz op naar binnen te komen voor verse banden