Ferrari trots op Sainz: Bedacht DRS-tactiek op eigen houtje

Ferrari kreeg afgelopen Formule 1-weekend eindelijk weer een kans om voor de zege te gaan. Met de SF-23 wisten Charles Leclerc en Carlos Sainz elke sessie sterk af te sluiten. Op zondag bleek dat de tegenstand toch redelijk fel was, maar Sainz ging daar ontzettend slim mee om door het DRS slim in te zetten. Hoewel Ferrari vanaf de pitmuur goede strategische beslissingen nam door Leclerc het veld te laten ophouden om een undercut op Sainz te voorkomen, zegt het Formule 1-team dat Sainz op eigen houtje de DRS-tactiek had bedacht. "Het was Carlos' idee", zegt Ferrari-teambaas Frederic Vasseur. "Ik wil niet zeggen dat het logisch was, maar hij liep natuurlijk meer risico met Mercedes dan met Norris. Norris had dezelfde banden en nagenoeg hetzelfde tempo. Daar lag het risico niet, tenzij de banden rap minder zouden worden. Het was een slimme zet van Carlos om Norris binnen DRS-afstand te houden."

De 29-jarige coureur is goed uit de zomerstop gekomen. Op Monza scoorde hij de pole-position en kwam hij een dag later als derde over de finish. In de WK-stand is Sainz verder ingelopen op Aston Martin-coureur Fernando Alonso, terwijl het gat naar teamgenoot Leclerc op P6 nu juist groter is. Zijn werkgever ziet dat er progressie wordt geboekt. "De laatste twee weekenden heeft hij een goede stap gezet. Hij bereidt zich in de weekenden ook wat beter voor", gaat Vasseur verder. "Het grootste verschil is dat hij er in de eerste ronde van de eerste sessie al staat. Op Zandvoort was dat ook zo. Daar reed hij VT1 niet, aangezien er een rookie instapte, maar in de tweede oefensessie stond hij er meteen en bereidde hij de kwalificatie zo goed mogelijk voor."

Het was voor het eerst dat Ferrari onder leiding van Vasseur met de zege aan de haal ging. Dit was dan ook de reden dat de Fransman zelf naar het podium ging. Hoeveel betekent deze overwinning voor hem persoonlijk? "Om eerlijk te zijn voelde het vanaf de pitmuur nogal gek. Ik was in de slotfase helemaal niet gestrest. Ik was juist meer gestrest toen ik een uur later de laatste paar rondjes nog eens zag. Ik had wellicht [aan de pitmuur] het gevoel dat Carlos alles onder controle had", aldus de chef. "Dit podium was emotioneel, het was de eerste keer. Maar ik moet zeggen dat ik met mijn gedachten meer bij Jeddah zat. Dat was een zwaar weekend voor ons, daarna hebben we ons hersteld. Met goed teamwork hebben we stap voor stap de pace en het vertrouwen weer gekregen. Ik ben meer dan trots op het verzette werk van de fabriek en het team."

Video: Motorsport.com analyseert de Grand Prix van Singapore