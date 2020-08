Ferrari trekt naar eigen land na 'extreem frustrerend weekend' in Spa

Vettel en Leclerc raakten zaterdag met veel moeite door Q1 en startten buiten de top-tien. Op zondag slaagde de rode brigade er nauwelijks in om vooruitgang te boeken. Inhalen bleek voor de Ferrari's onmogelijk door hun gebrek aan topsnelheid, bovendien kreeg Leclerc nog met technische problemen te maken.

"Het was een extreem frusterende race na een heel moeilijk weekend voor ons", stak een gedesillusioneerde Leclerc van wal. "De race werd er niet makkelijker op omdat we problemen hadden bij de twee pitstops die we moesten doen. Daar verloor ik veel tijd en posities mee. Ik probeerde dat weer goed te maken, maar het is heel moeilijk voor ons om in te halen, zelfs met DRS. We moeten dus hard werken en iets vinden, want op deze manier is het gewoonweg lastig."

Bij Vettel, die uiteindelijk nog aan Leclerc kon voorbijgaan, zijn er weinig optimistischere teksten te horen. "Spa is een van de circuits waar vermogen het belangrijkste is en daar hebben we het dit jaar moeilijk mee gehad. Dus natuurlijk verwacht je dan wat achterop te hinken. Maar we zaten zelfs achter wagens die we normaal gezien te snel af zijn, Zelfs Alfa Romeo en Haas. Er is dus iets dat ons niet helemaal duidelijk is en ik denk - ik hoop - dat dat specifiek aan Spa ligt. Maar we moeten hard werken, want er vallen veel lessen te trekken uit dit weekend."

Uitgerekend in het dieptepunt van de rode crisis trekt de Formule 1 voor twee weken naar de bakermat van Ferrari. De Italiaanse Grand Prix op Monza en de nieuwe Toscaanse Grand Prix op Mugello zullen door het coronavirus geen typisch Italiaanse volksfeesten van de tifosi worden. Een geluk bij een ongeluk misschien, anders zou de Scuderia helemaal met het schaamrood op de kaken te kijk worden gezet.

"Er komen twee belangrijke races aan voor het team, maar we moeten realistisch zijn. We moeten geen mirakels verwachten. Ons pakket is wat het is", concludeert Vettel. "Ik heb veel mooie herinneringen aan Monza, eerst mijn eerste overwinning van 12 jaar geleden en de laatste jaren met alle fans. Het wordt dit jaar heel anders. We kunnen de steun van de fans best gebruiken, maar de situatie is nu anders. Het blijft wel Monza en dat betekent heel veel voor het team, dus we zullen moeten blijven knokken."