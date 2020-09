Ferrari presenteert aangepaste kleurstelling voor jubileumrace

Als gevolg van de coronacrisis en de vele geschrapte races tijdens het F1-seizoen 2020 slaagde het management van Ferrari erin om een Grand Prix naar het eigen Mugello te halen. Dat circuit is eigendom van de Scuderia. Niet geheel toevallig is het merk erin geslaagd om daar de duizendste Grand Prix te rijden, hetgeen dit weekend plaats gaat vinden. Om de feestelijkheden kracht bij te zetten, komt Ferrari dus in actie met een aangepaste kleurstelling. Hoewel de sponsoren allemaal hun plek behouden hebben, is de wagen voorzien van een donkere rode kleur. Met die kleur kwam de formatie in het verleden ook aan de start in haar allereerste Grand Prix.

Sportief gezien is er echter weinig reden tot feest voor Ferrari. Coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc slaagden er de twee voorbije races niet in om een punt te scoren. In Monza was Vettel genoodzaakt op te geven met een remprobleem, Leclerc vloog niet veel later uit de bocht in Parabolica. Leclerc verwacht overigens dat de problemen van Ferrari in Mugello minder evident zullen zijn: “Het circuit heeft een heel lang recht stuk, maar het is niet zo snel als de voorbije twee circuits. Wat dat betreft zou het iets beter bij onze wagen moeten passen. Het wordt belangrijk om zoveel mogelijk data te verzamelen aangezien we geen ervaring hebben. We hopen de mensen thuis een mooie show te bieden en weer wat goede punten voor het wereldkampioenschap te scoren."

Sebastian Vettel noemt het een eer dat hij dit weekend voor de mannen uit Maranello op de baan mag verschijnen. “Het is de duizendste Grand Prix voor dit legendarische Formule 1-team, het is een geweldige eer om in een Ferrari te mogen rijden. Het is nog mooier omdat we rijden op het Mugello Circuit en ook omdat er voor het eerst dit seizoen wat toeschouwers op de tribune zullen zitten.”

Formule 2-coureur Mick Schumacher heeft ook een aandeel in de viering van het Ferrari-jubileum. Voorafgaand aan de race zal hij enkele demonstratierondjes rijden in de wagen waarmee zijn vader Michael in 2004 kampioen werd.