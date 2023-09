De positieve vrijdag in Monza is een welkome afwisseling voor Ferrari na de dramatische Nederlandse Grand Prix. Waar in de Zandvoortse duinen de Scuderia geen deuk in een pakje boter reed, was Carlos Sainz op vrijdag zelfs de snelste. Teamgenoot Charles Leclerc had een lastigere dag, maar kwam wel tweemaal in de top-zes. Dat het beter zou gaan dan op de Noord-Hollandse baan lag ook wel in de lijn der verwachting, want zowel Sainz als Leclerc had hoge verwachtingen van de thuisrace van hun werkgever.

"Het was overall een hele goede vrijdag voor het team", verklaart een positieve Sainz na de trainingen. "De auto lijkt weer terug op pace te zijn en het karakter van de baan past beter bij ons." Ondanks de positieve start waakt de Madrileen voor overmoedigheid: "Het is nog maar vrijdag en het zal morgen [zaterdag] niet makkelijk worden. Het veld zit namelijk erg dicht bij elkaar, met een paar tienden verschil. We blijven zoeken naar meer performance, want zeker in de longruns zie ik dat er nog ruimte voor verbetering is." Het circuit van Monza is de thuishaven voor de Ferrari-fans en de Spanjaard heeft ze duidelijk gezien "Het is fantastisch om te rijden voor deze fantastische fans!"

Waar Sainz dus een zeer positieve dag ervaren heeft, is het voor teamgenoot Leclerc een minder positieve dag geweest. Toch weet ook de Monegask dat er kansen liggen voor Ferrari om succes te boeken op de thuisbaan. "Het was een tricky dag voor ons", begint de negenvoudig Grand Prix-winnaar na afloop van de trainingsdag. "De performance was best goed, maar ik had moeite met de balans. Daar moeten we morgen hard aan werken, zeker voor de korte runs. Met meer benzine aan boord lijkt het namelijk allemaal een stuk beter te gaan."

Video: Sainz noteert snelste rondetijd in tweede training voor Grand Prix van Italië