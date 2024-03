Ferrari tevreden over Bearman: "Maar F2 is belangrijkste uitdaging"

Met zijn 18 jaar en 305 dagen mocht Oliver Bearman zich afgelopen weekend de jongste Ferrari F1-coureur ooit noemen. De Prema F2-coureur moest invallen bij het team voor de zieke Carlos Sainz, die in het ziekenhuis behandeld werd aan een blindedarmontsteking. De Brit moest de F2-race missen en dus zijn pole-position afstaan, maar kon zo wel zijn onverwachte F1-debuut maken bij Ferrari. Daar deed hij het met de elfde plaats in de kwalificatie en zevende plaats in de race niet onverdienstelijk.

Bij Ferrari wil men echter nog niet te hard van stapel lopen en Bearman in verband brengen met een F1-zitje bij het team. Daar liggen namelijk Charles Leclerc en Lewis Hamilton al vast voor 2025. "Laten we het nog niet hebben over 'na Hamilton', want Lewis zit nog niet eens in het team!", grapt teambaas Frédéric Vasseur. "Maar het is voor Ollie zeker een goed teken en een belangrijke mijlpaal. In Melbourne en Imola zal hij weer aan zijn Formule 2-project werken, dat is voor Ollie ook de belangrijkste uitdaging." Daarnaast, geeft Vasseur aan, hoeft Bearman zich dit jaar niet te vervelen wat betreft Formule 1-sessies. "Hij zal binnenkort vrije trainingen rijden met Haas F1. Het is voor ons ook belangrijk dat hij ervaring opdoet en meters maakt in de auto. Maar met deze race heeft hij het resultaat al in de pocket."

Bearman krijgt dit jaar genoeg kansen in de F1 met Haas, aangezien hij in Imola, Barcelona, Silverstone, Boedapest, Mexico en Abu Dhabi tijdens de eerste vrije training in de VF-24 stapt. Volgens Vasseur is het belangrijk dat de Ferrari-junior op die manier ervaring opdoet en groeit. "Je moet beseffen dat Jeddah een stap was, niet het uiteindelijke doel. Hij heeft het dit weekend goed gedaan, maar hij krijgt nog andere uitdagingen voor zijn kiezen in de Formule 2. Hij zal gedurende het seizoen een aantal vrije trainingen met ons en met Haas rijden en over een halfjaar hebben we het niet meer over Jeddah, maar over Mexico, Brazilië en of hij het [dan] goed doet of niet", stelt Vasseur. "Elke dag zal een nieuwe uitdaging bieden, maar als hij dezelfde aanpak blijft hanteren dan zal het goed komen."

Dat Ferrari in Jeddah een beroep deed op Bearman, die F2-verplichtingen had, en niet op reservecoureurs Robert Shwartzman of Antonio Giovinazzi had volgens Vasseur een goede reden. Zij hebben namelijk ook een vol programma met simulatorwerk en races in de Hypercar-klasse van het World Endurance Championship. "Ik heb in de winter het besluit genomen omdat ik het vorig jaar een beetje stom vond om van Antonio te vragen dat hij 22 of 24 races zou bijwonen terwijl hij bezig is met het LMH-programma", legt Vasseur uit na een vraag van Motorsport.com. "De LMH is belangrijk voor ons, een enorme uitdaging, en ik wil niet van Antonio en Shwartzman vragen om met ons naar de F1 te reizen een week na Qatar en tussen races door. Daarom hebben we besloten om, als Ollie erbij is, dat hij de reservecoureur is. Als hij er niet is, dan zit hij in de simulator."