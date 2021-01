Ferrari sluit Fiorano-test af en plant filmdag met 2021-auto

Mick Schumacher en Callum Ilott hadden afgelopen vrijdag de eer om deze vijfdaagse test met de SF71H af te sluiten. Het team uit Maranello heeft naar eigen zeggen meer dan 500 ronden gereden en de belangrijkste procedures voor het aankomende seizoen getest. Dat laatste was vooral van belang voor nieuwkomer Carlos Sainz, die eind vorig jaar niet mocht deelnemen aan de 'young driver test' in Abu Dhabi en door de ingekorte wintertest slechts anderhalve dag aan de bak mag in maart. Volgens Ferrari is de opzet van de eigen test dan ook geslaagd en heeft het team terloops kunnen oefenen met alle COVID-19 protocollen.

"Met zeven coureurs die in vijf dagen meer dan 1500 kilometer hebben afgelegd is dit een hele drukke week geweest voor het team in Maranello", blikt sportief directeur Laurent Mekies terug. "Het belangrijkste aspect daarvan was om de vaste coureurs van de Scuderia, Charles en Carlos, na de winterstop weer in het ritme van het rijden te krijgen. Voor de jongens uit de Ferrari Driver Academy is het verder een mooie kans geweest om in een Formule 1-auto te rijden", duidt hij onder meer op Ilott, Robert Shwartzman en Marcus Armstrong. "Voor Carlos en Marcus was het bovendien een eerste keer. Voor de Spanjaard was het de eerste keer met ons team en voor de Nieuw-Zeelander juist zijn eerste ervaring in een Formule 1-auto."

Ferrari wil dag voor wintertest al met 2021-bolide rijden

Na een tegenvallend seizoen, waarin Ferrari geen enkele zege wist te boeken en als zesde is geëindigd bij de constructeurs, jaagt het steigerende paard in 2020 op eerherstel. "Het beste van de afgelopen week is nog wel de sfeer in de garage en op ons eigen circuit geweest. Iedereen bleek erg blij om terug te zijn en ook erg gemotiveerd om als team zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het nieuwe seizoen." Die voorbereiding krijgt volgens de informatie van Motorsport.com een vervolg op 11 maart in Bahrein. Een dag voor de collectieve wintertest van de Formule 1 plant Ferrari alvast een filmdag met de SF21, het strijdwapen voor aankomend seizoen. Op die dag mag het Italiaanse team maximaal honderd kilometer afleggen met de auto, waarvoor Ferrari wel beide coureurs wil inzetten.

