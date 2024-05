Ferrari test agressievere spatschermen voor F1-auto's op Fiorano

De FIA werkt sinds de verregende Japanse Grand Prix van 2022 aan spatschermen om de hoeveelheid spray in regenachtige omstandigheden te verminderen en daarmee het zicht te verbeteren. Vorig jaar testten Mercedes en McLaren in Silverstone met de eerste versie, al leverde dat destijds geen positief resultaat op. De FIA is vervolgens aan de slag gegaan en heeft een nieuwe en agressievere oplossing bedacht, die donderdag door Ferrari getest wordt op het eigen Fiorano.

Foto's van de test laten zien dat Arthur Leclerc in de Ferrari F1-75 uit 2022 zit, die is voorzien van regenbanden en spatschermen die bijna de gehele band afdekken. Alleen aan de voorkant zijn twee gaten gemaakt. Het jongere broertje van Charles Leclerc wordt vergezeld door reserverijder Oliver Bearman, die tijdens de test plaatsneemt in de huidige Ferrari SF-24. De Brit, die in Saudi-Arabië indruk maakte met zijn invalbeurt, wordt ingezet om het zicht achter de auto met spatschermen te beoordelen.

Arthur Leclerc test met de spatschermen, Oliver Bearman oordeelt over de spray. Foto door: Alessando Stefanini

Vorig jaar werkten Mercedes en McLaren de eerste test af met spatschermen, die destijds een stuk kleiner waren dan de huidige uitvoering en veel minder oppervlak van de band bedekten. Een succes was die test destijds niet, zei single-seater-directeur Nikolas Tombazis tegen Motorsport.com. "Wat we op Silverstone hebben gedaan met de hulp van Mercedes, dat onderdelen maakte, en McLaren, was wellicht een te optimistisch experiment. De spatschermen bedekten te weinig van het wiel. Ik was sceptisch en kon me voorstellen dat we geen belangrijke resultaten zouden zien."

Tombazis gaf destijds ook aan dat het lastig zou worden om een succesvolle oplossing te vinden voor het spray-probleem. "Na vele CFD-simulaties wisten we al snel dat het niet zo makkelijk zou zijn als iets simpelweg iets monteren. We wilden niet te veel tornen aan de prestaties en de aerodynamica van de auto's, hoewel je het niet helemaal kunt ontlopen", vertelde hij. "De aerodynamische belasting van een spatbord dat het wiel bijna compleet afdekt, is behoorlijk groot. De steun op de staanders moet dan ook behoorlijk robuust zijn om er niet af te vliegen bij 300 kilometer per uur."

Ferrari komt vrijdag nogmaals in actie op het circuit van Fiorano. De Scuderia werkt dan een filmdag af, waarbij meteen het nieuwe aerodynamische pakket voor de Grand Prix van Emilia-Romagna op de proef wordt gesteld.