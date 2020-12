Ferrari: Gebruik ‘gezond verstand’ en stel test open voor iedereen

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi werkt de F1 op 15 december een eendaagse test af op het Yas Marina Circuit. Oorspronkelijk was het plan dat alleen jonge coureurs met minder dan twee Grands Prix ervaring daaraan deel mochten nemen, maar Renault lobbyde succesvol voor de inzet van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Ook andere coureurs die in 2020 niet op de grid stonden mogen nu deelnemen aan de test. Daardoor kunnen ook rijders als Sebastien Buemi (Red Bull) en Robert Kubica (Alfa Romeo) instappen.

Ferrari kondigde in een eerder stadium al aan dat Robert Shwartzman en Antonio Fuoco de Ferrari SF1000’s besturen tijdens de test en was bovendien tegen de plannen van Renault om Alonso in te zetten. Ook na de goedkeuring van de FIA is de Scuderia geen fan van de beslissing, maar nu pleit de renstal voor het verder verruimen van de criteria voor deelname aan de test. Het liefst ziet Ferrari dat de teams geheel vrij worden gelaten qua rijderskeuze, zo vertelt sportief directeur Mekies. Het team wil in dat geval Carlos Sainz laten wennen aan het team. De Spanjaard verlaat na Abu Dhabi McLaren en is contractueel gezien vrij om in te stappen. Bovendien wijst Mekies op deelname van Shwartzman, Mick Schumacher en Callum Ilott aan de test.

“In eerste instantie respecteren we het feit dat deze dag bedoeld was voor de jonge coureurs. We investeren enorm veel tijd, energie en veel meer aan onze jonge coureurs. Er rijden drie van onze jonge coureurs bij de test met Robert bij Ferrari, Mick bij Haas en Callum bij Alfa. Dat moet de prioriteit zijn voor de test en daar ligt onze prioriteit ook”, stelt Mekies. “Door een combinatie van factoren waarop ik niet ga reageren is besloten om uitzonderingen te maken voor een aantal coureurs, onder wie Fernando.”

“Het zou mogelijk dan ook logisch zijn om de regels nog verder te openen, zodat men desgewenst ook kan rijden met hun coureurs voor volgend jaar. Dat zou een logische aanpak zijn”, vervolgt hij. De Fransman van Ferrari benadrukt dat hij het liefst had gezien dat de FIA de criteria niet had aangepast. “Ik denk dat het een test voor alleen jonge coureurs zou moeten zijn. Maar we zitten nu in de positie dat dit niet meer zo is door een aantal uitzonderingen, dus ik denk dat we dan een praktische en logische aanpak moeten kiezen. En in dat geval zouden we heel graag in de positie zijn om Carlos in te laten stappen.”