Formule 1 GP van Mexico

Ferrari tempert verwachtingen voor F1 GP van Mexico ondanks sterke vrijdag

Charles Leclerc voerde vrijdag in Mexico zowel VT1 als VT2 aan

Ed Hardy Ronald Vording

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 14:14

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Formule 1-teambaas Fred Vasseur van Ferrari heeft de verwachtingen voor de Grand Prix van Mexico getemperd, ondanks dat Charles Leclerc in beide vrijdagtrainingen bovenaan eindigde.

De Ferrari-coureur bepaalde het tempo met een 1.18,128 in VT1, voordat hij die richttijd in VT2 op het Autodromo Hermanos Rodriguez aanscherpte tot 1.17,827.

Teamgenoot Lewis Hamilton was ook competitief. Hij werd vierde in de eerste training, op 0,738 seconde achter Leclerc, en stond in de top-vijf totdat zijn motor halverwege VT2 de geest gaf.

Vasseur zei vrijdag: “Ik hoef niet zelfverzekerd te zijn of niet. We moeten werken, we moeten proberen het beste voor morgen eruit te halen.

“De omstandigheden zijn mega-extreem, [meer dan] we vooraf wisten met de hoogte. Het is een uitdaging voor ons, maar ook voor de anderen. Dat betekent dat we vanavond veel werk te doen hebben.

“Het is mega hobbelig, waarschijnlijk iets te veel voor bocht 1. Het is bijna gevaarlijk. We zullen vanavond iets moeten doen.

“Al met al denk ik dat het een goed begin van het weekend was, maar er is nog een lange weg te gaan.”

Frederic Vasseur, Ferrari

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

De opmerkingen van de Fransman kwamen met vorige week in het achterhoofd, toen Ferrari in Austin elke training bovenaan eindigde, om zich vervolgens als vierde en vijfde te kwalificeren en als tweede en vierde te finishen.

Leclerc stelde dat Ferrari moeite had met de baanevolutie, terwijl Hamilton de problemen in Q3 aan zijn banden weet. Daarom is Vasseur op zijn hoede voor een vergelijkbare situatie dit weekend.

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Het circuit in Mexico met weinig grip staat bekend om zijn baanevolutie, en met de dominante koploper Mercedes - plus het weer opgeleefde Red Bull - in vorm, is pole position geen zekerheid voor Ferrari.

“Iedereen zal verbeteren, iedereen zal het pakket met de hoogte finetunen”, voegde Vasseur toe.

“Het klopt dat het volledig extreem is vergeleken met wat we normaal tegenkomen, en het feit dat de coureurs met dit niveau van downforce in Mexico rijden, is een uitdaging.

“Ze waren gewend om met de grootste vleugel van het seizoen te rijden. Ik denk dat het verschil ten opzichte van vorig jaar in Monza veel kleiner is dan in Monaco of Mexico, en dat maakt het voor hen nog meer een uitdaging.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Maar dit wordt nog steeds gezien als een geweldige kans voor het Italiaanse merk om zijn derde zege van het seizoen 2026 te pakken, na Hamilton in Barcelona en Leclerc op Silverstone.

Dat komt doordat Mexico-Stad hoog ligt, waardoor de turbo harder moet werken, maar omdat de turbo van de SF-26 kleiner is dan die van anderen, zou de vertraging minimaal moeten zijn.

Het is om die reden dat Mercedes-man George Russell Ferrari bijvoorbeeld als favoriet voorafgaand aan het weekend bestempelde, maar Hamilton wees die claim na VT2 van de hand.

“Ik ben het niet echt eens met dat turboverhaal”, zei de zevenvoudig wereldkampioen. “Als je naar de snelheden van Mercedes en Red Bull kijkt, zijn ze aan het einde van de rechte stukken nog steeds enorm veel sneller, zoals ze dat elke race zijn.

“De turbo maakt geen verschil. Hij trekt aan het einde van de rechte stukken nog steeds veel meer door.

“Ik denk dat we nog steeds een goede twee of drie tienden verliezen. Maar de auto gedraagt zich goed. Onze auto werkt behoorlijk goed.”

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