Ferrari: F1-teams hebben gestuiter van nieuwe auto's onderschat

Verschillende teams hebben de eerste twee dagen van de Formule 1-test in Barcelona last gehad van instabiliteit in de wagens. Bij een bepaalde snelheid op de rechte stukken stuitert de auto op en neer. Dit fenomeen was bekend uit het vorige tijdperk dat de Formule 1 met wagens reed die volgens het grondeffect-principe gebouwd waren. Het komt vooral voor als de downforce aan de onderkant van de vloer ervoor zorgt dat de auto naar de grond gezogen wordt. Hoe hoger de snelheid, hoe heftiger het effect. Op een gegeven moment kan de luchtstroom het niet meer aan omdat de luchtdruk verandert of omdat de vloer op de grond komt. Wanneer dat gebeurt, verliest de auto downforce en wordt de auto weer naar beneden gezogen. Zo begint het stuiteren van de wagens.

Het zorgt ervoor dat de wagens niet comfortabel zijn voor de coureurs, maar kan ook in snelle bochten problemen veroorzaken als de auto’s ineens een aanzienlijk deel downforce verliezen. Een aantal teams heeft hier last van. Ferrari-teambaas Binotto suggereert dat verschillende teams de problemen al hadden voorzien na de computersimulaties en tests in de windtunnel. “Ik denk dat de meesten van ons het onderschat hebben, het stuiteren op de baan is zeker meer dan verwacht”, reageert Binotto op een vraag van Motorsport.com. “Het afstellen van de wagens met grondeffect is heel anders, de situatie is nu eenmaal veranderd. Het is voor iedereen een leerproces.”

Makkelijk op te lossen, balans moeilijk te vinden

Het stuiteren van de wagens is volgens Binotto redelijk eenvoudig op te lossen door de rijhoogte van de wagen aan te passen. Dat is echter minder aantrekkelijk omdat de wagens nu eenmaal beter werken wanneer de rijhoogte zo laag mogelijk is. Zo moeten de teams zoeken naar de balans tussen het weren van het probleem en het vinden van een zo goed mogelijke rijhoogte: “Het kan vrij simpel opgelost worden, maar dan moeten we ook kijken naar de prestaties. Het zou geen compromis moeten zijn, je kunt het voorkomen en toch het meeste uit de auto halen. Dat wordt dan wel iets moeilijker. Ik weet vrij zeker dat er op een gegeven moment een oplossing komt. Hoelang dat duurt? Het team dat het snel oplost, heeft zeker een voordeel in de eerste races.”