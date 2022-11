Het Formule 1-team van Ferrari was begin 2022 het te kloppen team. Charles Leclerc won twee van de eerste drie Grands Prix met de F1-75. Red Bull Racing sloeg echter na een lastige beginfase keurig terug. De RB18 werd dusdanig sterk dat Max Verstappen met nog vier races te gaan zijn tweede F1-titel veiligstelde. Uiteindelijk pakte de Nederlander vijftien zeges. Volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto ontwikkelde Red Bull beter omdat dat zich op compleet andere vlakken richtte. Hij zegt dat in Milton Keynes de focus lag op het laten afvallen van de RB18. Binotto zegt dat Red Bull hier meer de vruchten van plukte dan dat Ferrari deed met het verbeteren van de aerodynamica.

"Er spelen een aantal factoren mee", antwoordt Binotto op de vraag van Motorsport.com waarom de ontwikkeling van Red Bull beter was. "Red Bull had voor wat betreft ontwikkeling een veel duidelijkere route met het laten afvallen van de auto. Dat was bij ons niet het geval. Zij wisten wat er nodig was om performance uit de auto te krijgen. Voor ons was het allemaal lastiger. Het was niet eenvoudig om de auto aerodynamisch te verbeteren. Als ik zo terugkijk was onze ontwikkeling ook niet voldoende. We zijn aardig vroeg gestopt. Niet omdat we hier vrijwillig voor kozen, maar door financiële redenen. Er zijn een aantal zaken waar we naar moeten kijken."

Slaat Ferrari in 2023 terug?

Ferrari liet onlangs weten een aantal weken geleden gestopt te zijn met het ontwikkelen van de F1-75. Dit omdat de renstal het budgetplafond had bereikt. Volgens Binotto hangt het succes van Ferrari in 2023 af van hoe goed zij de middelen verdelen. "Hebben we de juiste keuze gemaakt door zo vroeg te stoppen om 2023 meer prioriteit te geven? Ik weet het niet", gaat hij verder. "Ik denk dat alleen 2023 ons kan vertellen wat de juiste keuze is geweest. Misschien hadden we ook beter werk kunnen leveren met de ontwikkeling van de auto. Het is iets dat geanalyseerd moet worden. Het belangrijkste is dat Red Bull een duidelijke route had, namelijk het afvallen. Het is mijns inziens dan eenvoudiger om performance te vinden."