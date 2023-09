Er is inmiddels al veel over geschreven: er staat sinds de tweede helft van het Formule 1-seizoen 2022 geen maat op Red Bull Racing en Max Verstappen. Van de laatste 25 Grands Prix wist het F1-team er 24 te winnen, terwijl de Nederlander dit jaar al twaalf van de veertien races won en op Monza voor de tiende keer achter elkaar als eerste over de finish kwam. De concurrentie moet toezien hoe Red Bull elk raceweekend met relatief speels gemak de boel aan gort rijdt, terwijl het daarachter vaak verschilt wie het tweede beste team is.

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur is diep onder de indruk van wat nu getoond wordt door Red Bull en Verstappen: "Het is indrukwekkend dat Red Bull altijd een bizarre pace laat zien. Van Monza tot Monaco. Met alle soorten circuits kunnen ze overweg. Ze presteren. Dat is indrukwekkend", zegt de Franse chef. "Voor mij is het meest indrukwekkende niet dat Max de laatste tien races wist te winnen. Het gaat mij meer om de laatste twee jaar. Naar mijn mening heeft hij geen enkele fout gemaakt, al is het natuurlijk makkelijker om geen fouten te maken als je een marge hebt. Maar zelfs in dit soort omstandigheden beheerst hij de situatie heel goed."

Ferrari plaatste in Italië verse power units in de auto's en koos voor een agressieve afstelling. Sainz werd derde, terwijl Charles Leclerc als vierde de finish passeerde. Op de vraag of de RB19 verslagen kan worden, antwoordt Vasseur. "Na zo'n weekend kun je zeggen dat we er dicht bij zitten. Het verschil in pace is misschien een of twee tienden, in ieder geval niet genoeg om vooraan te blijven, maar het is wat het is."

