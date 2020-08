Binotto legt technische taken neer bij Ferrari

Binotto werd vorig jaar aangesteld als teambaas, maar vervulde daarnaast ook nog een rol als technisch directeur. De aanvoerder van Ferrari moest daardoor zijn aandacht verdelen over de verschillende taken. Na een moeizame start van het Formule 1-seizoen kondigde Ferrari vorige week aan dat het de structuur van het team heeft aangepakt. Zo is er een nieuwe technische afdeling opgericht die het team vooruit moet helpen. De verandering zorgt ervoor dat Binotto zich minder gaat bemoeien met het technische aspect van de wagen en meer een leidinggevende rol krijgt.

“Het heeft tijd gekost om te reorganiseren, om ervoor te zorgen dat de technische afdeling geherstructureerd is”, zei Binotto over de recente veranderingen binnen de renstal. “Dat doe je niet binnen een dag. Ik ben nu in de gelegenheid, nu we de juiste mensen op de juiste plek hebben, om mijn taak als technisch directeur neer te leggen. Er zijn andere mensen die dit gaan doen. Ze hebben een duidelijk doel en ze zijn zeker enthousiast en gefocust op wat we moeten bereiken. Aan mijn kant zijn er veel dingen die ik moet doen. Ik kan nu de mensen aansturen en zorgen dat ze presteren.”

Vorige week sprak Ferrari-voorzitter John Elkann zijn steun uit voor Binotto en het werk dat de Italiaan doet. Hij sprak de verwachting uit dat er tot de start van 2022 niet meer gewonnen gaat worden door de formatie uit Maranello. Gevraagd naar die steunbetuiging en de uitdagingen die hem wachten, zei Binotto in gesprek met de Britse zender Channel 4: “De functie is moeilijk, maar vooral ook een eer, dat mogen we niet vergeten. Als je terugkijkt, dan zie je dat we een paar competitieve jaren hebben gehad. Op dit moment zijn we helemaal niet sterk, maar ik weet zeker dat we dat in de toekomst om kunnen keren. Het is belangrijk om de steun van de bestuursleden, onze voorzitter en onze CEO te hebben. We delen dezelfde visie, we hebben dezelfde doelen. We weten dat we geduld moeten hebben. Een plotselinge doorbraak bestaat niet, we proberen het team gewoon te versterken.”

Binotto heeft er geen moeite mee dat hij zich minder bezig gaat houden met het technische aspect van het team. “Uiteindelijk gaat het om het managen van een volledig bedrijf. De Scuderia is groot, ik heb het druk genoeg met allerlei andere zaken. Het is niet mogelijk om alles zelf te doen.”

Met medewerking van Jonathan Noble