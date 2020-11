Binotto over relatie met Wolff: “We haten elkaar niet”

Binotto en Wolff kwamen eerder dit jaar stevig met elkaar in botsing over het geheime akkoord dat Ferrari en de FIA met elkaar gesloten hebben over de legaliteit van de power unit waarmee de Scuderia in 2019 reed. Wolff haalde fel uit naar Binotto, nadat de Italiaan had beweerd dat alle teams geraakt werden door de technische richtlijnen die gedurende het vorige seizoen werden uitgevaardigd, en dus niet alleen Ferrari. Wolff zette dat verhaal weg als ‘complete bullshit’. “De regels ten aanzien van de power units zijn duidelijk”, aldus de Oostenrijker. Wolff zei ook dat hij het idee heeft dat het moeizame seizoen dat Ferrari nu beleeft het gevolg is van bepaalde keuzes die door zekere individuen in het team zijn gemaakt. “Het ligt misschien aan beslissingen die genomen zijn in het team, door zekere leden van het team”, gaf Wolff een venijnige analyse van de situatie bij de Italiaanse stal, die zich de afgelopen jaren zou hebben blindgestaard op de motor en te weinig aandacht zou hebben gehad voor het chassis.

Hoewel de teambazen van Mercedes en Ferrari op gespannen voet met elkaar lijken te staan, zegt Binotto geen problemen te hebben met Wolff. “Of we elkaar ‘haten’? In sportief opzicht is hij mijn voornaamste tegenstander, hij is degene die al jaren aan de winnende hand is. Maar er is geen sprake van haat”, laat Binotto weten in gesprek met Sky Italia. “Er is respect en er is de wens om hem te verslaan. Niet zozeer omdat ik Toto en Mercedes wil verslaan, maar omdat ik Ferrari terug aan de top wil brengen, op de plek waar het thuishoort.”

Binotto houdt vol dat er niets schimmigs is aan de geheime deal die Ferrari en de FIA begin dit jaar met elkaar hebben gesloten over de legaliteit van de motor van vorig jaar, en dat andere teams hadden kunnen protesteren als ze het idee hadden dat er iets niet in de haak was. “Er is vorig jaar geen protest tegen ons aangetekend door een tegenstander”, zegt Binotto. “Wat er vervolgens [na afloop van het seizoen] is gebeurd, gebeurde op initiatief van de FIA. Zij wilden het graag verder onderzoeken en analyseren, terwijl wij al gefocust waren op de ontwikkeling van de auto voor het seizoen 2020. We hebben het vervolgens op een simpel akkoordje gegooid: laten we ons richten op de toekomst, laten we elkaar helpen om de grijze gebieden in de regels te identificeren, zodat waar nodig dingen kunnen worden verduidelijkt. Het akkoord was geheim om een voor de hand liggende reden: hadden we dan aan iedereen onze motor moeten tonen? Volgens mij heeft niemand in de Formule 1 dat ooit gedaan en zal dat in de toekomst ook nooit gebeuren.”

“Met betrekking tot het grijze gebied: daar was sprake van gedurende het seizoen 2019 tot de nieuwe richtlijnen verschenen, en die waren opgesteld met onze hulp. Deze richtlijnen waren van invloed op alle motoren, maar hadden een grotere impact op ons”, benadrukt Binotto, die optimistisch blijft dat Ferrari de huidige problemen te boven komt. “We hebben een fantastische groep mensen. We maken een moeilijke periode door en het is dan makkelijk om met de vinger te wijzen, maar we blijven als één team aan één doel werken, met de steun van onze president en CEO. We geloven in deze sport en in de toekomst. In sportief opzicht zijn het geen makkelijke tijden voor Ferrari en de situatie rond COVID-19 maakt het er niet makkelijker op, maar er ligt een solide basis waarop we verder kunnen bouwen.”