Zieke Ferrari-teambaas Binotto laat ook GP van Abu Dhabi schieten

De volledige Formule 1-paddock is begin deze week met tien chartervluchten verplaatst van Bahrein naar Abu Dhabi. Lewis Hamilton was daar in afwachting van een negatieve coronatest natuurlijk nog niet bij, al was hij niet de enige afwezige. Ferrari-voorman Binotto heeft eveneens verstek laten gaan. Waar Hamilton hoopt om alsnog te kunnen racen, heeft de Italiaan de knop al wel volledig doorgehakt: geen bezoek aan het Yas Marina Circuit voor hem.

Motorsport.com heeft namelijk vernomen dat Binotto vanuit Bahrein, waar de vorige twee Grands Prix zijn verreden, is teruggevlogen naar Italië. Bronnen uit het team laten weten dat de teambaas zich niet fit voelt, al gaat het volgens hen niet om een coronabesmetting. De leiding op het circuit zal aankomend weekend in handen zijn van sportief directeur Laurent Mekies.

Het is overigens niet de eerste keer dat Binotto verstek laat gaan voor een F1-weekend in 2020. Zo was hij afwezig voor de Grand Prix van Turkije en de eerste van twee races op het Bahrain International Circuit. Dat had niets met zijn fysieke gesteldheid te maken, maar wel met een bewuste keuze om de troepen vanuit Maranello aan te sturen. Met een racekalender van maar liefst 23 Grands Prix op komst, wil Binotto testen of hij vaker een Grand Prix kan laten schieten. Sebastian Vettel grapte trouwens dat Binotto dit met een gerust hart kan doen, aangezien de Duitser in afwezigheid van zijn teambaas juist P3 wist te pakken in Istanbul.

"Als ik goed naar mijn eigen rol kijk, dan moet ik een goede verdeling maken tussen de fabriek en het circuit", liet Binotto eerder al over optekenen. "De fabriek is voor mij ook zeer belangrijk, aangezien we daar alles moeten ontwikkelen. In 2021 zal ik dan ook niet bij alle races aanwezig zijn. Natuurlijk zijn die raceweekenden wel belangrijk, maar als teambaas ben ik verantwoordelijk voor het gehele team. Daar moet ik een aardige balans in vinden, zeker naarmate het aantal races verder toeneemt."

In Abu Dhabi draait het dus niet om zo'n bewuste keuze, maar puur om de fysieke gesteldheid. Dat betekent ook meteen dat Binotto de laatste race van Vettel in dienst van Ferrari moet missen.

