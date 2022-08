Twee seizoenen lang won Ferrari niets, tot 2022. Met de F1-75 heeft de Italiaanse renstal een wapen in huis waarmee weer gewonnen wordt. Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben inmiddels allebei al een keer op de hoogste podiumplek gestaan. In de winter werd gesuggereerd dat Ferrari, vanwege de intense strijd tussen Red Bull en Mercedes in 2021, zich eerder op de ontwikkeling van de 2022-auto kon focussen en dus meer vooruitgang had geboekt. Ferrari is het hier niet mee eens.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto zegt dat de vooruitgang puur komt door het betere werk dat Ferrari geleverd heeft. Volgens de Italiaan konden zij de ontwikkeling van de 2021-auto ook niet stopzetten door de strijd met McLaren. "Wij zijn op precies hetzelfde moment begonnen met de ontwikkeling van de auto voor dit jaar", trapt hij af bij Motorsport.com. "Dat was in januari 2021. Toen was het eindelijk mogelijk om de nieuwe auto's te simuleren en in de windtunnel te plaatsen. Daarvoor kon dat niet. Het is dus niet zo dat we eerder gestart zijn dan anderen. Vervolgens was het een kwestie van hoeveel middelen en prioriteit we op het project konden zetten. Wellicht dat Red Bull en Mercedes meer tijd in de ontwikkeling van de 2021-auto moesten stoppen, maar dat moesten wij ook in verband met onze strijd met McLaren. Als vierde eindigen was niet ons doel. We moesten vechten tot het einde. Daarom hebben we de auto doorontwikkeld."

Binotto stelt dat het huidige gat tussen Ferrari en McLaren laat zien dat in Maranello beter werk is verricht. "Het klopt dat Red Bull en Mercedes meer energie in 2021 moesten steken dan wij. Andere teams hoefden dat ook minder te doen en zij staan nu achter ons", vervolgt Binotto. "Wij vochten met McLaren en zij met ons. We hadden precies dezelfde middelen en opties. Misschien hebben zij, net als wij, ook voorrang gegeven aan 2022... maar het eindresultaat is anders. Dat komt ook omdat we in 2020 en 2021 niet alle potentie uit ons team konden halen."

Wat was het doel van Ferrari?

Ferrari had begin dit F1-seizoen de leiding van het kampioenschap in handen, maar rivaal Red Bull Racing heeft deze inmiddels overgenomen. Hoewel in Maranello de hoop op de titel nog niet is opgegeven, stelt Binotto duidelijk dat het doel richting 2022 nooit het winnen van het kampioenschap was. "Ons doel was om weer competitief te zijn en dat het hele seizoen te blijven", gaat hij verder. "Bij de start waren we competitief. We zijn in staat geweest om de auto te ontwikkelen en competitief te blijven. Tot nu bereiken we onze oorspronkelijke doelstellingen." Op de vraag of de druk soms te veel was, antwoordt Binotto. "Die druk is er bij Ferrari altijd. Het is niet iets wat veranderd kan worden. Het hoort bij het merk en wat mensen ervan verwachten. We moeten daarmee leren omgaan. Dat hoort er ook bij: dat we als team hiermee leren werken, het van ons af laten glijden en gefocust blijven."

