Ferrari-teambaas: "Lastig om F1-team tegen kritiek te beschermen"

Ferrari begon het Formule 1-seizoen 2022 met een sterke auto. Van de eerste drie Grands Prix won Charles Leclerc er twee. Toch verliep het vervolg van het seizoen niet altijd even vlekkeloos. Technisch malheur teisterde de F1-75 geregeld, de pitmuur nam niet altijd de beste tactische beslissingen en ook de Ferrari-coureurs gingen zo nu en dan in de fout. Het zorgde voor een golf van kritiek richting de Scuderia en het was volgens Ferrari-teambaas Mattia Binotto soms lastig met die kritiek om te gaan. "Ik moest er op de een of andere manier voor zorgen dat het team geconcentreerd bleef", zegt de Italiaan. "De kritiek kan het team afleiden en dus is het niet makkelijk om de mannen gefocust te houden. Het was lastig, maar naar mijn mening worden we hier voor de toekomst alleen maar sterker door. De enige op wie we kunnen rekenen is onszelf, dat is de belangrijkste les van het seizoen."

Momenteel doen geruchten de ronde dat de positie van Binotto op losse schroeven staat en zijn opvolger in de vorm van Fred Vasseur al klaarstaat. De Fransman zwaait op dit moment de scepter bij Alfa Romeo. Vasseur is een oude bekende van Leclerc, dat duo werkte in F1 ook samen bij Alfa Romeo toen de Monegask in de koningsklasse debuteerde. Ferrari heeft middels een statement gereageerd op de geruchten en ontkent dat Binotto wordt vervangen.

Leclerc kreeg deze geruchten ook mee, maar stipt aan hoeveel progressie Ferrari de afgelopen jaren boekte. Zelf werd hij tweede in het kampioenschap, achter Max Verstappen. "Vaak komen dergelijke berichten zodra het seizoen op een einde loopt", zegt Leclerc. "Als team is het zaak geconcentreerd te blijven op ons werk en op onze prestaties op de baan. Alles wat buiten het team gebeurt, moeten we daar ook laten. Men vergeet wat voor grote stap we in 2022 hebben gezet ten opzichte van vorig jaar. Er moet zeker nog één gezet worden, maar ik weet zeker dat we dit samen gaan doen."

Wat moet Ferrari oplossen?

Binotto weet dat Ferrari in 2023 sterker moet worden en stelt dat de Italianen in Maranello op zoek moeten naar een snelle en betrouwbare auto. Op de vraag wat Ferrari na 2022 moet verbeteren, antwoordt hij: "Het is niet specifiek een gebied, want onze hoogte- en dieptepunten komen bij verschillende gebieden vandaan", gaat Binotto verder. "Het verbeteren van de betrouwbaarheid is onze eerste prioriteit. Om te kunnen winnen moet je wel een betrouwbare auto hebben. Dat was dit seizoen niet het geval. Het tweede punt op ons lijstje is de snelheid. Hoewel we in de kwalificatie prima meekwamen, kwam het er in de race niet altijd uit. Ons tempo, of het nu puur de pace was of de bandenslijtage, was niet goed genoeg om voor een betere plek te kunnen gaan. Zelfs met een snelle en betrouwbare auto kun je nog tactische fouten maken of het verpesten met pitstops, maar dit kun je dan compenseren met een snelle en betrouwbare bolide. Dat is waar al onze aandacht naartoe moet gaan. We weten natuurlijk ook dat we het strategisch soms lieten liggen en dat we andere beslissingen hadden kunnen nemen. Dat gaan we uitgebreid analyseren en ongetwijfeld verbeteren."

Video: Een uitgebreide teruglik op het F1-seizoen 2022, met een hoofdrol voor Ferrari