Afgelopen week werd het plotselinge vertrek van David Sanchez, een van de belangrijkste technische mensen bij Ferrari, bekendgemaakt. Dit leidde tot speculaties dat ook race directeur Laurent Mekies op het punt stond om de Scuderia te verlaten. Ferrari zou daardoor genoodzaakt zijn Simone Resta, de technische chef bij Haas, terug te moeten halen.

In de aanloop naar de Grand Prix van Saudi-Arabië maakt Ferrari-teambaas Frederic Vasseur duidelijk dat de situatie totaal niet is zoals de media hem doet laten blijken, al geeft hij eerlijk toe dat de resultaten van de eerste race niet geweldig waren. Motorsport.com vroeg de Fransman naar de speculaties over de ontevredenheid binnen het Italiaanse Formule 1-team. De chef laat weten dat het niet zou kloppen als hij zou zeggen dat iedereen blij was met het eerste resultaat. Daarbij benadrukte hij dat de verhalen over de grote problemen binnen de renstal ongegrond zijn en dat Mekies toegewijd is.

"Je hebt twee soorten mensen die ongelukkig zijn", aldus Vasseur. "Ik denk dat het normaal is om niet blij te zijn als je de verwachte resultaten niet boekt. Ik ben in ieder geval niet blij. Het is echter het belangrijkste om als groep en team samen te werken en te proberen het beste eruit te halen en verbetering te vinden. Maar het bedrijf verlaten is een ander verhaal. Ik weet niet hoe het vroeger is gegaan met Laurent, maar ik ken hem al zo'n 25 jaar. Ik ken hem nog van school. Ik vertrouw hem. We hebben een fijne samenwerking en hij wordt een van de pilaren in de toekomst van het bedrijf."

Sleutelfiguren vertrekken niet

Volgens de voormalig Alfa Romeo-chef is het normaal dat personeel geregeld komt en gaat, maar dat de belangrijkste personen toegewijd zijn. "Het verloop binnen een team hoort erbij", gaat hij verder. "Als het om belangrijke figuren gaat, dan is dat anders. Maar er zijn zeker mensen die weggaan of juist bij ons komen. Dat geldt voor alle F1-teams. We zijn een solide groep en bouwen aan de toekomst van het team. De band is goed. Dus nee, ik denk niet dat sleutelfiguren vertrekken."

De 54-jarige leidinggevende geeft eerlijk toe dat het vertrek van Sanchez niet welkom was, maar gaat verder niet in op de redenen. "Ik ga het niet hebben over voorwaarden en andere contractuele dingen. Dat is iets tussen de werknemers en het bedrijf. Ik geef geen details. Ik wil David succes wensen voor de toekomst. Hij heeft een goede bijdrage geleverd aan het team, maar het is zoals het is. Ik wil geen details vrijgeven." Resta wordt genoemd als mogelijke vervanger van Sanchez, juist nu Vasseur het technische team van Ferrari wil herstructureren. De Fransman zegt echter dat hij niet overweegt Resta weg te plukken bij Haas. "Simone is de technische directeur van een van onze klanten. Hij levert goed werk met Guenther. Wij zijn niets van plan."