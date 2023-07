Ferrari leek met de vierde en vijfde startplaats in de Grand Prix van Groot-Brittannië voor een podium te kunnen gaan, maar mede door de timing van de safety car en de problemen met de consistentie van de SF-23 slaagden Charles Leclerc en Carlos Sainz daar niet in. Zij werden slechts als negende en tiende afgevlagd. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kan dan ook niet tevreden zijn met het resultaat. "Dat ben ik niet", zegt de Fransman op een vraag van Motorsport.com. "Toen we van de vierde en vijfde plek begonnen, hadden we het gevoel dat we het veel beter hadden kunnen doen dan dit. We kunnen niet blij zijn met de negende en tiende plek."

Vasseur geeft toe dat zijn team het raceweekend op Silverstone grondig moet analyseren. "Niet alleen de race. We deden op vrijdag geen lange runs, alleen op de zachte band, en Charles stond in de garage. We maakten ons wat zorgen om de bandenslijtage. We hadden waarschijnlijk nog de eerste paar races van het seizoen in ons achterhoofd, maar nu waren we veel te conservatief voor wat betreft de banden, we pushten niet genoeg. Toen hadden we wat pech met de safety car. Dat hebben we niet in de hand", aldus Vasseur, die herhaalt dat zijn team 'meer had kunnen pushen'.

Het tegenvallende resultaat van Ferrari komt op een minder goed moment, aangezien Silverstone juist een belangrijke graadmeter was voor de updates die het team in Barcelona had geïntroduceerd. Op het circuit van Silverstone had de Scuderia gehoopt bevestiging te krijgen dat zij de juiste weg hebben ingeslagen met de SF-23. Volgens Vasseur werd één ding wel duidelijk: "Het is waar dat we veel minder bandenslijtage hadden, dat was begin dit seizoen een van onze grootste problemen. Dat was vandaag niet het geval. Misschien kwamen we wat snelheid tekort ten opzichte van Mercedes, maar niet voor wat betreft de slijtage. En qua pace: misschien is de auto wat instabiel door de wind. We wisten van tevoren dat Silverstone een lastige race kon worden voor ons. Maar we verloren het meeste met de bandenslijtage en de safety car", doelt hij op het feit dat Ferrari dus juist te weinig van de banden vergde.

Veel meer benutten

Op Silverstone schitterde McLaren na een matige seizoensstart weer. Het Britse team nam naar Oostenrijk en Groot-Brittannië updates mee, waardoor zij plots voor podiumplekken konden strijden. Desondanks draait het volgens Vasseur niet alleen om de updates. "Ik weet niet zeker of het aan de ontwikkeling ligt. Het ligt ook aan de afstelling in zo'n weekend", legt hij uit. "Met upgrades zal je één of twee tienden vinden. Met de afstelling en voorbereiding op het weekend kun je meer bereiken." Met die gedachte had Ferrari, dat geen updates had meegenomen, dus wel potentie om een goed resultaat te behalen, maar Vasseur geeft toe dat zij deze potentie niet benut hebben. "Je kunt niet elke week een update meenemen", benadrukt de Ferrari-teambaas. "We zullen snel nieuwe onderdelen hebben. Maar nogmaals: als ik naar het weekend kijk, hadden we veel meer kunnen doen met de auto die we hadden."

Begin dit jaar maakten Leclerc en Sainz duidelijk dat zij met name worstelden met de inconsistentie van de SF-23, die zeer gevoelig bleek voor veranderingen in de wind. Ook na de race op Silverstone klonk opnieuw kritiek op de onvoorspelbaarheid van de rode bolide, maar volgens Vasseur heeft Ferrari 'duidelijk een van onze zwakke punten verbeterd'. "In de kwalificatie in Bahrein konden we strijden om de pole-position. Dat was niet een van onze doelen, we hebben geen enorme stap vooruit gezet in de kwalificatie. Maar in de race was duidelijk dat we op het gebied van consistentie opnieuw een stap hebben gezet."

Na tien zeges uit tien races voor Red Bull Racing, is het de vraag of überhaupt een van de teams in staat is om de hegemonie te doorbreken. Of Ferrari dit jaar een race kan winnen? "Als je tweede wordt in Oostenrijk, kun je altijd verwachten dat je een race wint. In onze groep vechten we hier allemaal om. En met die groep doel ik op Aston Martin, McLaren en Mercedes. We hebben allemaal het doel om een race te winnen, maar het voornaamste doel is om eerste te worden in deze groep."

Video: Carlos Sainz valt hard terug na herstart GP Groot-Brittannië