Ferrari-teambaas bevestigt: "Er komt geen B-spec van de SF-23"

Ferrari beleeft haar slechtste seizoensstart sinds 2009. Dat jaar scoorde de Scuderia geen punten in de eerste drie Grands Prix. Na Bahrein, Jeddah en Melbourne heeft het Italiaanse Formule 1-team 26 stuks verzameld. Zo slecht als 2009 is dat niet, maar WK-leider Red Bull Racing staat inmiddels op 123 punten. Dit betekent dat het gat bijna 100 punten is. In Australië liet Carlos Sainz zich ontvallen dat Ferrari mogelijk een andere weg moet inslaan om de prestaties te verbeteren.

"Momenteel is Red Bull op elk vlak superieur: in kwalificaties, races en snelheid op de rechte stukken, maar ook in bochten met een lage of middelhoge snelheid", zegt de Spanjaard, die zijn lijstje verder aanvult. "Ook met bandenmanagement en het rijden over de kerbstones en hobbels. Het laat duidelijk zien dat wij iets moeten veranderen. We moeten het echt anders gaan aanpakken. Onze prestaties aan het begin van vorig jaar, die goed waren, hebben ons doen besluiten door te gaan met het huidige concept. Red Bull heeft echter een duidelijk voordeel. Het is tijd om naar iets anders te kijken, denk ik."

Radicale veranderingen?

De geruchten deden de ronde dat Ferrari overweegt radicale veranderingen door te voeren aan onder andere de sidepods. Teambaas Frederic Vasseur wijst dit van de hand. In plaats daarvan stelt de chef dat in drie fases upgrades worden doorgevoerd. Uiteraard hoopt hij dat deze hun vruchten afwerpen.

"Nee", antwoordt Vasseur op de vraag van Motorsport.com of er een nieuw concept zit aan te komen. "Er komen een hoop updates aan, al komen die niet voor Bakoe. Er komt een aerodynamisch pakket aan en dan is een sprintrace niet handig. Dit is voor Miami, Imola en Barcelona. Monaco niet. Bij elke race komt er een update. We houden ons aan het plan. We hebben al aanpassingen doorgevoerd aan de balans en het gedrag. Het was in Melbourne veel beter, dus we gaan verder op deze weg. Het is overigens geen B-spec. We komen niet met iets totaal anders. We blijven updaten en proberen af en toe met grote upgrades te komen."

De Fransman legt uit dat Ferrari tegen de beperkingen van het budgetplafond en het beperkte aantal uren de windtunnel aanloopt. Dit houdt in dat het wijzigen van het concept een te zware opgave is. "Ik zeg niet dat het onmogelijk is", gaat hij verder. "Het is alleen wel erg lastig om tijdens het seizoen een nieuw project op poten te zetten en een nieuwe auto te bouwen onder het budgetplafond en met het beperkte aantal uren in de windtunnel. Voor ons gevoel, en hopelijk klopt dat, gaan we nu de juiste kant op. Er ligt in ieder geval genoeg ruimte om te verbeteren. Het betekent dat als we de auto blijven ontwikkelen en de balans verbeteren, er meer stabiliteit komt. Het is voorlopig zinvol om zo door te gaan."

Proces versnellen

Hoe wil Ferrari dan de tegenvallende start goedmaken? Door de invoering van de geplande upgrades te versnellen en iets anders doen dan helemaal opnieuw te beginnen. "Er ligt altijd een plan klaar voor het hele seizoen. Vervolgens reageer je op de omstandigheden. Dat gaat dan om de competitiviteit en het gedrag van de auto. We hebben in ieder geval snel actie ondernomen", zegt Vasseur. "In Melbourne zijn we met een paar goede updates gekomen, daar gaan we mee door. We pushen om dit proces te versnellen. Misschien komt er nog wel een andere richting qua balans of iets dergelijks. Het is alleen niet te doen om het plan na drie races al helemaal om te gooien."

Een grote wijziging staat voor dit jaar niet meer op de planning. Voor 2024 kan dat anders zijn. "De vraag is welke onderdelen je onder het budgetplafond wilt meenemen, zoals de versnellingsbak en de monocoque. Dat is een vraag die beantwoord moet worden met het plafond. Met de huidige ontwikkelingsstrategie denk ik dat we goede updates hebben. We gaan later in het jaar zien of we door willen gaan met die upgrades, of er nog ruimte is voor verbetering, of dat we misschien rigoureus van richting moeten veranderen. Dat gaan we later allemaal wel zien."