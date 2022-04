Ferrari heeft een uitstekend begin van 2022 achter de rug en dat geldt nog wel het meest voor Charles Leclerc. De Monegask heeft twee van de drie krachtmetingen gewonnen en is derhalve de trotse WK-leider. Leclerc koestert een voorsprong van 34 punten op George Russell en heeft een gat van 38 punten naar teamgenoot Carlos Sainz. De Spanjaard worstelde in Bahrein en Saudi-Arabië naar eigen zeggen een beetje met de F1-75, maar reed in beide races wel naar het ereschavot.

De DNF in Australië stond niet in het draaiboek vermeld en heeft Sainz dure punten gekost. Het betekent dat Leclerc momenteel de meest vooruitgeschoven Ferrari-coureur is. Tot teamorders gaat dat echter nog niet meteen leiden. Als Sainz in Imola op weg is naar de overwinning en Leclerc achter hem rijdt, zegt Ferrari niet van plan te zijn om in te grijpen.

“We hebben nog maar drie races gehad en hebben er maar liefst twintig voor de boeg. Dat betekent dat er nog een lange weg te gaan is in het kampioenschap”, begint teambaas Mattia Binotto zijn uitleg tegenover onder meer Motorsport.com. “Onze coureurs zijn vrij om te vechten. Ik wil ze juist graag zien vechten voor een goede positie, als het even kan natuurlijk voor de eerste plek.”

Leclerc: Moeten rustig blijven tijdens ‘gek weekend’ in Imola

Dat laatste kon Leclerc tot dusver ieder raceweekend. De man met startnummer 16 moest het in Jeddah afleggen tegen Max Verstappen, maar heeft ieder weekend meegedaan voor de knikkers. Het zegt veel over de complete auto die Ferrari heeft, als ook over hoe goed de Monegask zich in die bolide voelt. “We hebben zeker een goede auto en die lijkt tot dusver ook prima bij mijn rijstijl te passen. Ik begreep deze auto al vroeg in het voorseizoen en dat lijkt me nu te helpen. Het is een aangename verrassing, al moeten we nu wel blijven pushen”, stelt Leclerc.

Dat laatste moet om te beginnen in Imola gebeuren, waar vele tifosi rekenen op Ferrari-succes. “Imola zal om meerdere redenen een gek weekend voor ons zijn”, weet Leclerc. “De fans zijn bijzonder enthousiast, maar als team moeten we rustig blijven en zorgen dat we geen gekke dingen gaan doen. De verwachtingen zijn hooggespannen, maar wij moeten vooral kalm blijven. Verder is het natuurlijk een weekend met een sprintrace erin, wat het sowieso al anders maakt dan normaal.”