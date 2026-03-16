In aanloop naar het Formule 1-seizoen 2026 was er een hoop te doen om de compressieverhoudingen van de motoren. Volgens de regels moet er tijdens een controle van de FIA een compressieverhouding van 16:1 aangetoond worden, maar er gingen geruchten dat Mercedes een manier had gevonden om dat te verhogen naar 18:1 onder bedrijfstemperatuur - wat zou leiden tot meer vermogen en dus een voordeel op rechte stukken.

Het is vooral de vraag of Mercedes ook daadwerkelijk die verhouding van 18:1 behaalt, maar de FIA besloot na een stemming onder de teams alsnog in te grijpen. Vanaf 1 juni wordt de motor niet alleen tijdens een statische test op de compressieverhouding gecontroleerd, maar ook bij een bedrijfstemperatuur van 130 graden. Vanaf 2027 zal alleen laatstgenoemde controle worden uitgevoerd.

De eerste twee raceweekenden hebben duidelijk gemaakt dat Mercedes het te kloppen team is in de Formule 1. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stelt dat zijn team vooral op de rechte stukken snelheid verliest ten opzichte van Mercedes, maar verwacht desondanks niet dat de nieuwe controle vanaf 1 juni veel aan de situatie zal veranderen.

"Ik ben er niet van overtuigd dat de nieuwe regel voor de compressieverhouding een echte gamechanger zal zijn, of een enorme gamechanger", zegt Vasseur tegenover onder meer Motorsport.com.

ADUO als oplossing?

In plaats daarvan ziet Vasseur het Additional Development and Upgrade Opportunities-systeem (ADUO) als een mogelijke gamechanger. Op basis van de prestaties van de krachtbronnen kunnen motorleveranciers een upgrade introduceren om deze gelijk te trekken met de best presterende motor. De prestaties van de krachtbronnen worden elke zes races bekeken. Door het wegvallen van de races in Bahrein en Saudi-Arabië is de Grand Prix van Monaco nu dus de zesde race van het seizoen.

Als een krachtbron tussen de twee en vier procent minder vermogen genereert dan de maatstaf, dan mag de motorleverancier een upgrade introduceren. Bij een verschil van meer dan vier procent mogen er zelfs twee upgrades worden doorgevoerd.

"De introductie van de ADUO kan voor ons een kans zijn om het gat te verkleinen", stelt Vasseur, die tegelijk toevoegt dat het "niet alleen" om de pure prestaties van de verbrandingsmotor gaat. "Ik denk dat er veel zit in energiebeheer en veel in het chassis, en het zou een fout van onze kant zijn om ons slechts op één aspect te richten."

In China merkte Vasseur dat Ferrari het met name op de rechte stukken moet afleggen tegen Mercedes. "We weten dat we een prestatietekort hebben, vooral op het rechte stuk, en daar moeten we aan werken", erkent de Fransman. "We verbeteren wel, want in Melbourne zaten we acht tienden erachter, op vrijdag zes tienden en op zaterdag vier tienden. Stap voor stap begrijpen we de situatie steeds beter en verkleinen we het gat, maar ze liggen nog steeds ver voor."

"We weten dat we moeten verbeteren aan de verbrandingsmotor, maar dat zal na de ADUO zijn", voegt Vasseur toe. "Op energie, op het chassis, op aerodynamica – we pushen als gekken op elk afzonderlijk gebied om het gat te dichten."