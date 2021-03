De Formule 1 is van plan om in 2021 bij drie Grands Prix een proef uit te voeren met een zaterdagse sprintrace. Volgens het voorstel verschuift de kwalificatie naar de vrijdagmiddag, om zo op zaterdagmiddag een sprintrace van 100 kilometer te rijden waarmee de grid voor de race op zondag wordt bepaald. Vooralsnog zouden de Grands Prix van Canada, Italië en Brazilië in beeld zijn voor de proef, die binnen de vergadering van de F1 Commission op ‘brede steun’ van de teams kon rekenen. Vervolgens is er een werkgroep geformeerd om de plannen van inhoud te voorzien en de details op papier te zetten.

Het sprintrace-plan kan rekenen op de steun van Ferrari, dat volgens teambaas Binotto ‘zeer betrokken’ is bij de gesprekken. Hij hoopt dat de factor onvoorspelbaarheid door het plan een grotere rol gaat spelen in de F1-races. “We geloven dat het doorvoeren van veranderingen voor meer spectaculaire en onvoorspelbare races een goed idee is”, vertelde Binotto. “In de discussies zijn we erg proactief. We steunen een verandering als die verandering de zojuist genoemde doelstelling bereikt. De gesprekken zijn gaande en lijken in ieder geval op dit moment veelbelovend voor goede output. Ik denk echter wel dat we nog naar alle details moeten kijken, want die gaan hierbij het verschil maken. Ik denk dus dat het teamwerk door moet gaan en hopelijk vinden we een goede oplossing.”

Grand Prix op zondag moet waarde behouden

Tot dusver hebben de meeste coureurs niet heel enthousiast gereageerd op het plan, met zorgen dat de waarde van een Grand Prix-zege omlaag gaat door de invoering van sprintraces. Charles Leclerc sluit zich erbij aan dat dit inderdaad een aandachtspunt is, maar dat hij openstaat voor de proef. “Ik denk dat we het op zijn minst moeten proberen. Wel moeten we begrijpen hoe dit allemaal werkt qua punten enzovoorts. Het belangrijkste is dat de hoofdrace de hoofdrace blijft en dat de waarde daarvan niet omlaag gaat”, aldus Leclerc. “Dat is aan mijn kant het belangrijkste punt. Maar het kan zeker interessant zijn om het in ieder geval te proberen met kortere races waarin we meer kunnen aanvallen. Ik zou het graag proberen.”

Teamgenoot en nieuwbakken Ferrari-coureur Carlos Sainz Jr. denkt dat 2021 het perfecte jaar is om het een en ander te proberen wat betreft het format van het F1-weekend. “Ik denk dat we het niet zullen weten totdat we het proberen. Het is heel belangrijk dat de hoofdrace, de Grand Prix, geen waarde verliest. Het is gevaarlijk dat er soms twee winnaars kunnen zijn in een Grand Prix-weekend en we moeten ervoor zorgen dat er slechts één echte winnaar is bij de GP’s waar we een dubbele race gaan rijden”, sluit de Spanjaard zich aan bij de zorgen van zijn teamgenoot. “Maar als er een jaar is waarin we het zouden moeten proberen, dan is het denk ik 2021. Het is nu een goede kans om dit soort dingen te proberen en te zien hoe het daarmee gaat.”